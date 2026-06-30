Безугла вибухнула гнівом: вщент “рознесла” Сирського

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Кречмаровская Наталия
Народна депутатка Мар’яна Безугла часто критикує головкома Олександра Сирського. Не обійшла увагою і його чергове інтерв’ю, вказавши, які питання мав підняти головком.
Мар'яна Безугла. Фото портал "Коментарі"
При цьому, за словами Безуглої, наступ на Київ — він. Нардепка пояснила, що свого часу пропустили Сирський із Залужним.
Також вона акцентувала, що Сирський не сказав нічого про Костянтинівку та про “Скелю”.
Нагадаємо: портал “Коментарі” писав, що уже не перший тиждень в Україні вирує скандал навколо полку “Скеля”. Факти, викриті журналістами, шокували громадськість — розпочалися різноманітні перевірки тощо. Однак варто зазначити, що у Верховній Раді про проблеми зі штурмовими полками говорили давно, однак реакції не було.
Народна депутатка Мар’яна Безугла, хто неодноразово вказував на проблему зі “штурмовими полками головкома Олександра Сирського”, на пленарному засіданні Ради нагадала, що потрібно заслухати Сирського та обгрунтувала свій запит до парламенту.
За її словами народні обранці мають зробити хоча б те, що буде початком – “викликати Сирського і подивитися йому в очі”.