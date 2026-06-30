Безугла вибухнула гнівом: вщент “рознесла” Сирського

Народна депутатка Мар’яна Безугла часто критикує головкома Олександра Сирського. Не обійшла увагою і його чергове інтерв’ю, вказавши, які питання мав підняти головком.

Мар'яна Безугла. Фото портал "Коментарі"

“М'ясник і брехун дав чергове інтерв'ю у теплій ванночці. Переломні моменти зараз — не він, удари по РФ — не він. Воюємо іншими силами безпеки, оборони, окремими підрозділами ВСУПЕРЕЧ, А НЕ ЗАВДЯКИ”, — зазначила народна депутатка.

При цьому, за словами Безуглої, наступ на Київ — він. Нардепка пояснила, що свого часу пропустили Сирський із Залужним.

“Той був Головкомом, а Сирський ОЧОЛЮВАВ Київський гарнізон, і вони в останній момент перенаправляли 72-гу бригаду, нічого не зробивши, наприклад, у Чорнобильській зоні. А як тоді з "Мрії" зняли двигуни…”, — зазначила парламентарка.

Також вона акцентувала, що Сирський не сказав нічого про Костянтинівку та про “Скелю”.

“Страшна часова петля, і ми зараз тут”, — підсумувала народна депутатка.

Нагадаємо: портал “Коментарі” писав, що уже не перший тиждень в Україні вирує скандал навколо полку “Скеля”. Факти, викриті журналістами, шокували громадськість — розпочалися різноманітні перевірки тощо. Однак варто зазначити, що у Верховній Раді про проблеми зі штурмовими полками говорили давно, однак реакції не було.

Народна депутатка Мар’яна Безугла, хто неодноразово вказував на проблему зі “штурмовими полками головкома Олександра Сирського”, на пленарному засіданні Ради нагадала, що потрібно заслухати Сирського та обгрунтувала свій запит до парламенту.

За її словами народні обранці мають зробити хоча б те, що буде початком – “викликати Сирського і подивитися йому в очі”.