Безуглая разразилась гневом: вдребезги "разнесла" Сырского

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Кречмаровская Наталия
Народная депутат Марьяна Безуглая часто критикует главкома Александра Сырского. Не обошла вниманием и его очередное интервью, указав, какие вопросы должен был поднять главком.
Марьяна Безуглая. Фото портал "Комментарии"
При этом, по словам Безуглой, наступление на Киев – он. Нардепка объяснила, что в свое время пропустили Сырский с Залужным.
Также она акцентировала, что Сырский не сказал ничего о Константиновке и о "Скалах".
Напомним: портал "Комментарии" писал, что уже не первую неделю в Украине бушует скандал вокруг полка "Скала". Факты, разоблаченные журналистами, шокировали общественность — начались различные проверки и т.д. Однако следует отметить, что в Верховной Раде о проблемах со штурмовыми полками говорили давно, однако реакции не последовало.
Народная депутат Марьяна Безуглая, кто неоднократно указывал на проблему со “штурмовыми полками главка Александра Сырского”, на пленарном заседании Рады напомнила, что нужно заслушать Сырского и обосновала свой запрос в парламент.
По ее словам, народные избранники должны сделать хотя бы то, что будет началом – "вызвать Сырского и посмотреть ему в глаза".