Безуглая разразилась гневом: вдребезги "разнесла" Сырского

Народная депутат Марьяна Безуглая часто критикует главкома Александра Сырского. Не обошла вниманием и его очередное интервью, указав, какие вопросы должен был поднять главком.

Марьяна Безуглая. Фото портал "Комментарии"

"Мясник и лжец дал очередное интервью в теплой ванночке. Переломные моменты сейчас — не он, удары по РФ — не он. Воюем другими силами безопасности, обороны, отдельными подразделениями ВОПРЕКИ, А НЕ БЛАГОДАРЯ", — отметила народная депутат.

При этом, по словам Безуглой, наступление на Киев – он. Нардепка объяснила, что в свое время пропустили Сырский с Залужным.

"Тот был Главкомом, а Сырский возглавлял Киевский гарнизон, и они в последний момент перенаправляли 72-ю бригаду, ничего не сделав, например, в Чернобыльской зоне. А как тогда с "Мечты" сняли двигатели…", — отметила парламентарий.

Также она акцентировала, что Сырский не сказал ничего о Константиновке и о "Скалах".

"Страшная временная петля, и мы сейчас здесь", — подытожила народная депутат.

Напомним: портал "Комментарии" писал, что уже не первую неделю в Украине бушует скандал вокруг полка "Скала". Факты, разоблаченные журналистами, шокировали общественность — начались различные проверки и т.д. Однако следует отметить, что в Верховной Раде о проблемах со штурмовыми полками говорили давно, однако реакции не последовало.

Народная депутат Марьяна Безуглая, кто неоднократно указывал на проблему со “штурмовыми полками главка Александра Сырского”, на пленарном заседании Рады напомнила, что нужно заслушать Сырского и обосновала свой запрос в парламент.

По ее словам, народные избранники должны сделать хотя бы то, что будет началом – "вызвать Сырского и посмотреть ему в глаза".