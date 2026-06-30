Безугла в Раді розлютилася не на жарт: як в ЗСУ українці вбивають українців

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Кречмаровская Наталия
Уже не перший тиждень в Україні вирує скандал навколо полку “Скеля”. Факти, викриті журналістами, шокували громадськість — розпочалися різноманітні перевірки тощо. Однак варто зазначити, що у Верховній Раді про проблеми зі штурмовими полками говорили давно, однак реакції не було.
Мар'яна Безугла. Фото портал "Коментарі"
Народна депутатка Мар’яна Безугла, хто неодноразово вказував на проблему зі “штурмовими полками головкома Олександра Сирського”, на пленарному засіданні Ради нагадала, що потрібно заслухати Сирського та обгрунтувала свій запит до парламенту.
За її словами народні обранці мають зробити хоча б те, що буде початком – “викликати Сирського і подивитися йому в очі”.
Нагадаємо: портал “Коментарі” писав, що у червні у Міністерстві оборони презентували реформу армії, міністр Михайло Федоров розповів про важливі зміни. В Раді напрацювання сприйняли по-різному — була і критика, і підтримка.
Народна депутатка Мар’яна Безугла вирішила підтримати Федорова і розповіла чому. За її словами, затяжна війна неминуче стає соціальною, тому що в кожній сім’ї є своя трагедія.