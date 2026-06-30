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Безугла в Раді розлютилася не на жарт: як в ЗСУ українці вбивають українців

Народна депутатка Безугла про ситуацію зі “Скелею”

30 червня 2026, 15:49
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Кречмаровская Наталия

Уже не перший тиждень в Україні вирує скандал навколо полку “Скеля”. Факти, викриті журналістами, шокували громадськість — розпочалися різноманітні перевірки тощо. Однак варто зазначити, що у Верховній Раді про проблеми зі штурмовими полками говорили давно, однак реакції не було. 

Безугла в Раді розлютилася не на жарт: як в ЗСУ українці вбивають українців

Мар'яна Безугла. Фото портал "Коментарі"

Народна депутатка Мар’яна Безугла, хто неодноразово вказував на проблему зі “штурмовими полками головкома Олександра Сирського”, на пленарному засіданні Ради нагадала, що потрібно заслухати Сирського та обгрунтувала свій запит до парламенту. 

“Було дуже багато зараз виступів, шанованих колег, і жодного про “Скелю”. А чому ви мовчите про “Скелю”? Чому ви мовчите про те, як в Збройних Силах самі ж українці вбивають українців? Це все нормально? Це не є пріоритетом парламенту? Чому мовчить Оборонний комітет? Жодна людина з Оборонного Комітету не сказало ні слова, жодного рішення з Оборонного Комітету. Чому мовчить Правоохоронний комітет? Чи слово "правоохоронний" уже не актуальне?”, — звернулася народна депутатка до парламенту. 

За її словами народні обранці мають зробити хоча б те, що буде початком – “викликати Сирського і подивитися йому в очі”. 

Нагадаємо: портал “Коментарі” писав, що у червні у Міністерстві оборони презентували реформу армії, міністр Михайло Федоров розповів про важливі зміни. В Раді напрацювання сприйняли по-різному — була і критика, і підтримка.

Народна депутатка Мар’яна Безугла вирішила підтримати Федорова і розповіла чому. За її словами, затяжна війна неминуче стає соціальною, тому що в кожній сім’ї є своя трагедія.




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Джерело: https://t.me/marybezuhla/6719
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