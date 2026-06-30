Безуглая в Раде разозлилась не на шутку: как в ВСУ украинцы убивают украинцев

Уже не первую неделю в Украине бурлит скандал вокруг полка "Скала". Факты, разоблаченные журналистами, шокировали общественность — начались различные проверки и т.д. Однако следует отметить, что в Верховной Раде о проблемах со штурмовыми полками говорили давно, однако реакции не последовало.

Марьяна Безуглая. Фото портал "Комментарии"

Народный депутат Марьяна Безуглая, кто неоднократно указывал на проблему со "штурмовыми полками главкома Александра Сырского", на пленарном заседании Рады напомнила, что нужно заслушать главкома и обосновала свой запрос в парламент.

"Было очень много сейчас выступлений, уважаемых коллег, и ни одного о "Скалах". А почему вы молчите о "Скалах"? Почему вы молчите о том, как в Вооруженных Силах сами же украинцы убивают украинцев? Это все нормально? Это не приоритет парламента? Почему молчит Оборонный комитет? Никто из Оборонного Комитета не сказал ни слова, ни одного решения из Оборонного Комитета. Почему молчит Правоохранительный комитет? Или слово "правоохранительный" уже не актуально?”, — обратилась народная депутат в парламент.

По ее словам, народные избранники должны сделать хотя бы то, что будет началом – "вызвать Сырского и посмотреть ему в глаза".

Напомним: портал "Комментарии" писал, что в июне в Министерстве обороны презентовали реформу армии, министр Михаил Федоров рассказал о важных переменах. В Раде наработки восприняли по-разному – была и критика, и поддержка.

Народная депутат Марьяна Безуглая решила поддержать Федорова и рассказала почему. По ее словам, затяжная война неизбежно становится социальной, потому что у каждой семьи есть своя трагедия.



