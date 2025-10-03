Безугла у відчаї: "Навіщо президент, Сирський, Генштаб брешуть про ситуацію на фронті"

Ситуація на фронті складна. При цьому влада подає інформацію досить оптимістично.

Мар'яна Безугла. Фото портал "Коментарі"

Народна депутатка України Мар'яна Безугла вибухнула черговою критикою — заявила, що президент України Володимир Зеленський, головком Олександр Сирський, Генштаб та інші розповідають неправду про ситуацію на фронті.

“Навіщо брехати? Навіщо брехню про ситуацію на фронті кажуть Президент, Сирський, Генштаб, “прикормлені” спікери? На кого це розраховано? Американці мають правдиву аналітику. Росіяни — тим більше вони послідовно досягають свого зараз, на жаль. На власне населення? Для чого?”, — зазначила вона.

Також народна депутатка додала: “Дякую 7 корпусу ДШВ за наочну демонстрацію реальності. Хоча б частково”.

Та опублікувала схему

Нагадаємо: портал “Коментарі” писав, що в Україні, крім бойових фронтів з'являються “тилові” — де ворог буде повністю знищувати інфраструктуру. Йдеться про відстань у 20-50 км від кордону.

Такий прогноз озвучив спеціаліст зі зв'язку, радіоелектронної боротьби (РЕБ) і розвідки Сергій "Флеш" Бескрестнов. За його словами обидві сторони будуть знищувати всю інфраструктуру, щоб зробити ці території повністю непридатними для проживання, як для цивільних, так і для військових. “Йдеться про знищення телекомунікацій, енергетики, логістики, газового сегмента. При цьому, якщо війна на основних фронтах зупиниться, то війна на “тилових фронтах” буде тривати”, — зазначив він.

Експерт пояснив, що ці “тилові фронти” воюють в основному БПЛА, ракетами, РСЗО, КАБами. За його словами, потрібно провести максимальну підготовку.



