Безугла у відчаї: "Навіщо президент, Сирський, Генштаб брешуть про ситуацію на фронті"

Кречмаровская Наталия
Ситуація на фронті складна. При цьому влада подає інформацію досить оптимістично.
Мар'яна Безугла. Фото портал "Коментарі"
Народна депутатка України Мар'яна Безугла вибухнула черговою критикою — заявила, що президент України Володимир Зеленський, головком Олександр Сирський, Генштаб та інші розповідають неправду про ситуацію на фронті.
Також народна депутатка додала: “Дякую 7 корпусу ДШВ за наочну демонстрацію реальності. Хоча б частково”.
Та опублікувала схему
Нагадаємо: портал “Коментарі” писав, що в Україні, крім бойових фронтів з'являються “тилові” — де ворог буде повністю знищувати інфраструктуру. Йдеться про відстань у 20-50 км від кордону.
Такий прогноз озвучив спеціаліст зі зв'язку, радіоелектронної боротьби (РЕБ) і розвідки Сергій "Флеш" Бескрестнов. За його словами обидві сторони будуть знищувати всю інфраструктуру, щоб зробити ці території повністю непридатними для проживання, як для цивільних, так і для військових. “Йдеться про знищення телекомунікацій, енергетики, логістики, газового сегмента. При цьому, якщо війна на основних фронтах зупиниться, то війна на “тилових фронтах” буде тривати”, — зазначив він.
Експерт пояснив, що ці “тилові фронти” воюють в основному БПЛА, ракетами, РСЗО, КАБами. За його словами, потрібно провести максимальну підготовку.