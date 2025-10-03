Безуглая в отчаянии: "Зачем президент, Сырский, Генштаб врут о ситуации на фронте"

Ситуация на фронте сложная. При этом власти представляют информацию достаточно оптимистично.

Народная депутат Украины Марьяна Безуглая разразилась очередной критикой — заявила, что президент Украины Владимир Зеленский, главком Александр Сырский, Генштаб и другие рассказывают неправду о ситуации на фронте.

"Зачем лгать? Зачем ложь о ситуации на фронте говорят Президент, Сырский, Генштаб, "прикормленные" спикеры? На кого это рассчитано? Американцы имеют правдивую аналитику. Россияне — тем более они последовательно достигают своего сейчас, к сожалению. На собственное население? Для чего?", — отметила она.

Также народная депутат добавила: "Благодарю 7 корпуса ДШВ за наглядную демонстрацию реальности. Хотя бы частично".

Напомним: портал "Комментарии" писал, что в Украине, кроме боевых фронтов появляются "тыловые" — где враг будет полностью уничтожать инфраструктуру. Речь идет о расстоянии в 20-50 км от границы.

Такой прогноз озвучил специалист по связи, радиоэлектронной борьбе (РЭБ) и разведке Сергей "Флэш" Бескрестнов. По его словам, обе стороны будут уничтожать всю инфраструктуру, чтобы сделать эти территории полностью непригодными для проживания, как для гражданских, так и для военных. "Речь идет об уничтожении телекоммуникаций, энергетики, логистики, газового сегмента. При этом, если война на основных фронтах остановится, то война на "тыловых фронтах" будет продолжаться", — отметил он.

Эксперт объяснил, что эти "тыловые фронты" воюют в основном БПЛА, ракетами, РСЗО, КАБами. По его словам, следует провести максимальную подготовку.



