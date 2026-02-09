Безугла приголомшила висновками про Сирського та Залужного

Народна депутатка Марʼяна Безугла опублікувала розлогий аналіз двох років керівництва Олександра Сирського на посаді Головнокомандувача ЗСУ, заявивши, що попри численні прорахунки та відсутність системної реформи, колапсу українського війська не сталося.

Марʼяна Безугла про Сирського та Залужного

Безугла нагадала, що 8 лютого 2024 року було звільнено Валерія Залужного, а Сирського призначено новим Головкомом. За її словами, це рішення ухвалювалося попри численні застереження щодо можливих негативних наслідків. Вона також зазначила, що була ініціаторкою звільнення Залужного.

За твердженням депутатки, президент Володимир Зеленський особисто анонсував масштабну реформу війська та поставив перед новим Головнокомандувачем низку публічних завдань, серед яких — реалістичний план дій ЗСУ на 2024 рік і ефективна система ротацій. Проте, на думку Безуглої, ці завдання виконані не були.

Вона називає Авдіївку першою великою поразкою нового командування, зазначаючи, що оборонні рубежі не були підготовлені, що призвело до подальшого відступу. Схожу ситуацію вона описує і щодо інших напрямків — Курахового, Селидового, а також окремих наступальних дій, які, за її словами, призвели до втрат територій на Донеччині.

Окрему критику Безугла спрямувала на процес створення Сил безпілотних систем, заявивши, що ініціатива блокувалася, підрозділи не передавалися новому командуванню, а впровадження реформи супроводжувалося скандалами та опором. Вона вважає, що навіть після формального запуску СБС їх повноцінне розгортання на фронті досі стримується.

Депутатка також різко розкритикувала стан ТЦК та СП, назвавши їх нереформованими структурами з корупційними практиками, а також відсутність, за її словами, системних заперечень Генштабу щодо відкриття кордонів для молоді до 24 років.

Водночас Безугла підкреслила, що попри всі ці проблеми, ситуація не стала гіршою, ніж за попереднього командування, і що більшість системних вад — включно з ТЦК, невдалими наступами та прорахунками в обороні — існували ще за часів Залужного.

На її переконання, ключова проблема полягає не в персоналіях, а у відсутності системної реформи війська. Водночас вона визнає, що українська армія змогла уникнути колапсу завдяки розвитку горизонтальних зв’язків, технологічних рішень та тиску з боку громадянського суспільства.

У фіналі допису Безугла заявила, що 2026 рік має стати роком зміни військового керівництва, інакше подальший регрес стане неминучим і загрожуватиме не лише армії, а й державі загалом.

