Безуглая ошеломила выводами о Сырском и Залужном

Народная депутат Марьяна Безугла опубликовала пространный анализ двух лет руководства Александра Сырского в должности Главнокомандующего ВСУ, заявив, что несмотря на многочисленные просчеты и отсутствие системной реформы, коллапса украинской армии не произошло.

Марьяна Безуглая о Сырском и Залужном

Безугла напомнила, что 8 февраля 2024 года был уволен Валерий Залужный, а Сырский назначен новым Главкомом. По ее словам, это решение принималось, несмотря на многочисленные оговорки относительно возможных негативных последствий. Она также отметила, что была инициатором увольнения Залужного.

По утверждению депутата, президент Владимир Зеленский лично анонсировал масштабную реформу войска и поставил перед новым Главнокомандующим ряд публичных задач, среди которых реалистичный план действий ВСУ на 2024 год и эффективная система ротаций. Однако, по мнению Безуглой, эти задачи не были выполнены.

Она называет Авдеевку первым крупным поражением нового командования, отмечая, что оборонные рубежи не были подготовлены, что привело к дальнейшему отступлению. Похожую ситуацию она описывает и относительно других направлений — Курахового, Селидового, а также отдельных наступательных действий, которые, по ее словам, привели к потерям территорий Донбасса.

Отдельную критику Безугла направила на процесс создания сил беспилотных систем, заявив, что инициатива блокировалась, подразделения не передавались новому командованию, а внедрение реформы сопровождалось скандалами и сопротивлением. Она считает, что даже после формального запуска ССС их полноценное развертывание на фронте до сих пор сдерживается.

Депутат также резко раскритиковала состояние ТЦК и СП, назвав их нереформированными структурами с коррупционными практиками, а также отсутствие, по ее словам, системных возражений Генштаба по открытию границ для молодежи до 24 лет.

В то же время Безугла подчеркнула, что, несмотря на все эти проблемы, ситуация не стала хуже, чем при предыдущем командовании, и что большинство системных недостатков — включая ТЦК, неудачные наступления и просчеты в обороне — существовали еще во времена Залужного.

По ее мнению, ключевая проблема заключается не в персоналиях, а в отсутствии системной реформы войска. В то же время, она признает, что украинская армия смогла избежать коллапса благодаря развитию горизонтальных связей, технологических решений и давления со стороны гражданского общества.

В финале сообщения Безугла заявила, что 2026 год должен стать годом смены военного руководства, иначе дальнейший регресс станет неизбежным и будет угрожать не только армии, но и государству в целом.

