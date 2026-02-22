Без води і зв’язку: у ГУР приголомшили перехопленням

Рубрики
Ткачова Марія
Головне управління розвідки Міністерства оборони України опублікувало нове перехоплення розмов російських військових, яке свідчить про жорстке ставлення командирів до особового складу.
Ставлення російських командирів до підлеглих
У записі старший командир різко критикує молодшого офіцера та фактично закликає до насильства щодо підлеглих. Зокрема, він заявляє: "Чё, приказывать не умеешь? Ноги не умеешь, бл..дь, простреливать".
У розмові також звучать зневажливі коментарі про ситуацію, коли військовослужбовець залишився без рації, води та їжі. Замість з’ясування причин або організації допомоги командування застосовує погрози, тиск і приниження.
За оцінкою української розвідки, такі випадки демонструють системні проблеми в управлінні підрозділами та ставленні до особового складу в армії РФ.
У ГУР нагадали, що російські військові можуть зберегти життя, скориставшись проєктом "Хочу жить", який передбачає добровільну здачу в полон.