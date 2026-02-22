Без води і зв’язку: у ГУР приголомшили перехопленням

Головне управління розвідки Міністерства оборони України опублікувало нове перехоплення розмов російських військових, яке свідчить про жорстке ставлення командирів до особового складу.

Ставлення російських командирів до підлеглих

У записі старший командир різко критикує молодшого офіцера та фактично закликає до насильства щодо підлеглих. Зокрема, він заявляє: "Чё, приказывать не умеешь? Ноги не умеешь, бл..дь, простреливать".

У розмові також звучать зневажливі коментарі про ситуацію, коли військовослужбовець залишився без рації, води та їжі. Замість з’ясування причин або організації допомоги командування застосовує погрози, тиск і приниження.

За оцінкою української розвідки, такі випадки демонструють системні проблеми в управлінні підрозділами та ставленні до особового складу в армії РФ.

У ГУР нагадали, що російські військові можуть зберегти життя, скориставшись проєктом "Хочу жить", який передбачає добровільну здачу в полон.

Нагадуємо, раніше портал "Коментарі" повідомляв про те, що г оловнокомандувач Збройних сил України Олександр Сирський в інтерв’ю Le Monde заявив, що Росія втрачає на фронті більше військових, ніж встигає набирати.

За його словами, у 2026 році Москва змогла залучити до війська близько 406 тисяч осіб, тоді як втрати РФ становлять приблизно 418 тисяч. Сирський наголосив, що це перший випадок за час повномасштабного вторгнення, коли російська мобілізація не перекриває бойові втрати. Він також підкреслив, що війна не зайшла у глухий кут. Попри складну ситуацію у 2025 році, Сили оборони змогли стабілізувати фронт, зокрема на Покровському напрямку, а також провести власні наступальні дії поблизу Добропілля та в районі Куп’янська. Таким чином, за словами головкома, було спростовано заяви Кремля про нібито захоплення міста.

