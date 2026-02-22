Главное управление разведки Министерства обороны Украины опубликовало новый перехват разговоров российских военных, свидетельствующий о жестком отношении командиров к личному составу.

Отношение российских командиров к подчиненным

В записи старший командир резко критикует младшего офицера и фактически призывает к насилию в отношении подчиненных. В частности, он заявляет: "Чё, приказывать не умеешь? Ноги не умеешь, бл..дь, простреливать".

В разговоре также звучат пренебрежительные комментарии о ситуации, когда военнослужащий остался без рации, воды и пищи. Вместо уяснения причин или организации помощи командование применяет угрозы, давление и унижение.

По оценке украинской разведки такие случаи демонстрируют системные проблемы в управлении подразделениями и отношении к личному составу в армии РФ.

В ГУР напомнили, что российские военные могут сохранить жизнь, воспользовавшись проектом "Хочу жить", предусматривающим добровольную сдачу в плен.

Напомним, ранее портал "Комментарии" сообщал о том, что главнокомандующий Вооруженными силами Украины Александр Сырский в интервью Le Monde заявил, что Россия теряет на фронте больше военных, чем успевает набирать.

По его словам, в 2026 году Москва смогла привлечь в армию около 406 тысяч человек, в то время как потери РФ составляют примерно 418 тысяч. Сырский подчеркнул, что это первый случай во время полномасштабного вторжения, когда российская мобилизация не перекрывает боевые потери. Он также подчеркнул, что война не зашла в тупик. Несмотря на сложную ситуацию в 2025 году, Силы обороны смогли стабилизировать фронт, в частности, на Покровском направлении, а также провести собственные наступательные действия вблизи Доброполья и Купянска. Таким образом, по словам главкома, были опровергнуты заявления Кремля о якобы захвате города.

