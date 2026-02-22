Без воды и связи: в ГУР ошеломили перехватом

Рубрики
Главное управление разведки Министерства обороны Украины опубликовало новый перехват разговоров российских военных, свидетельствующий о жестком отношении командиров к личному составу.
Отношение российских командиров к подчиненным
В записи старший командир резко критикует младшего офицера и фактически призывает к насилию в отношении подчиненных. В частности, он заявляет: "Чё, приказывать не умеешь? Ноги не умеешь, бл..дь, простреливать".
В разговоре также звучат пренебрежительные комментарии о ситуации, когда военнослужащий остался без рации, воды и пищи. Вместо уяснения причин или организации помощи командование применяет угрозы, давление и унижение.
По оценке украинской разведки такие случаи демонстрируют системные проблемы в управлении подразделениями и отношении к личному составу в армии РФ.
В ГУР напомнили, что российские военные могут сохранить жизнь, воспользовавшись проектом "Хочу жить", предусматривающим добровольную сдачу в плен.