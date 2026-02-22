logo

BTC/USD

90970

ETH/USD

3114.57

USD/UAH

43.27

EUR/UAH

50.92

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Досуг
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Общество Война с Россией Без воды и связи: в ГУР ошеломили перехватом
commentss НОВОСТИ Все новости

Без воды и связи: в ГУР ошеломили перехватом

Военная разведка Украины обнародовала новый перехват, в котором российские командиры угрожают подчиненным физической расправой

22 февраля 2026, 18:24
Поделитесь публикацией:
Автор:
avatar

Ткачова Марія

Главное управление разведки Министерства обороны Украины опубликовало новый перехват разговоров российских военных, свидетельствующий о жестком отношении командиров к личному составу.

Без воды и связи: в ГУР ошеломили перехватом

Отношение российских командиров к подчиненным

В записи старший командир резко критикует младшего офицера и фактически призывает к насилию в отношении подчиненных. В частности, он заявляет: "Чё, приказывать не умеешь? Ноги не умеешь, бл..дь, простреливать".

В разговоре также звучат пренебрежительные комментарии о ситуации, когда военнослужащий остался без рации, воды и пищи. Вместо уяснения причин или организации помощи командование применяет угрозы, давление и унижение.

По оценке украинской разведки такие случаи демонстрируют системные проблемы в управлении подразделениями и отношении к личному составу в армии РФ.

В ГУР напомнили, что российские военные могут сохранить жизнь, воспользовавшись проектом "Хочу жить", предусматривающим добровольную сдачу в плен.

Напомним, ранее портал "Комментарии" сообщал о том, что главнокомандующий Вооруженными силами Украины Александр Сырский в интервью Le Monde заявил, что Россия теряет на фронте больше военных, чем успевает набирать.
По его словам, в 2026 году Москва смогла привлечь в армию около 406 тысяч человек, в то время как потери РФ составляют примерно 418 тысяч. Сырский подчеркнул, что это первый случай во время полномасштабного вторжения, когда российская мобилизация не перекрывает боевые потери. Он также подчеркнул, что война не зашла в тупик. Несмотря на сложную ситуацию в 2025 году, Силы обороны смогли стабилизировать фронт, в частности, на Покровском направлении, а также провести собственные наступательные действия вблизи Доброполья и Купянска. Таким образом, по словам главкома, были опровергнуты заявления Кремля о якобы захвате города.



Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://t.me/DIUkraine/7892
Теги:

Новости

Все новости