Без цього рішення Трампа про мир можна забути: США озвучили терміновий ультиматум

Переговори президента України Володимира Зеленського з президентом США Дональдом Трампом можуть стати важливим етапом у міжнародних зусиллях, спрямованих на припинення російсько-української війни. Однак справжній результат зустрічі визначатиметься не публічними заявами, а конкретними рішеннями Вашингтона щодо посилення тиску на Москву. Таку думку висловив політолог Валерій Клочок.

Фото: з відкритих джерел

За повідомленнями американських медіа, під час переговорів лідери планують обговорити перспективи мирного врегулювання, військову підтримку України та подальшу взаємодію між Києвом і Вашингтоном. Крім того, Зеленський має провести окрему зустріч із сенаторами США, де одним із ключових питань стане законопроєкт про нові санкції проти Росії.

На переконання Клочка, сам факт ухвалення санкційного документа ще не гарантує його ефективності. Вирішальним фактором стане те, чи матиме американський президент достатньо повноважень і політичної волі для його практичного застосування.

"Якщо санкційний закон не міститиме обов'язкових механізмів його застосування, він ризикує залишитися політичним сигналом, а не інструментом впливу", – зазначив експерт.

Політолог також прокоментував заклик США, озвучений у Раді Безпеки ООН, щодо негайного припинення бойових дій і повернення сторін до переговорів. На його думку, дипломатичні ініціативи самі по собі не здатні змусити Кремль змінити свою позицію.

"Переговори можливі лише тоді, коли Росія відчує реальну ціну продовження війни. Інакше Москва й надалі затягуватиме процес", – наголосив Клочок.

Портал "Коментарі" вже писав, що російська влада не демонструє жодних реальних намірів завершувати війну проти України. Навпаки, Кремль використовує дипломатичні заяви лише як інструмент для виграшу часу та підготовки до нового етапу військової ескалації. Таку оцінку ситуації дав військовий експерт Олександр Мусієнко. За його словами, останні виступи президента РФ Володимира Путіна свідчать не про пошук компромісу, а про бажання продовжувати агресію та посилювати тиск на Україну.