logo

BTC/USD

63488

ETH/USD

1889.44

USD/UAH

44.93

EUR/UAH

51.07

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Досуг
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Общество Война с Россией Без этого решения Трампа о мире можно забыть: США озвучили срочный ультиматум
commentss НОВОСТИ Все новости

Без этого решения Трампа о мире можно забыть: США озвучили срочный ультиматум

Политолог Валерий Клочок считает, что успех переговоров в Вашингтоне определят не политические заявления, а реальные санкции против России и готовность США усилить давление на Кремль

27 июля 2026, 15:50
Поделитесь публикацией:
Автор:
avatar

Клименко Елена

Переговоры президента Украины Владимира Зеленского с президентом США Дональдом Трампом могут стать важным этапом в международных усилиях, направленных на прекращение российско-украинской войны. Однако подлинный результат встречи будет определяться не публичными заявлениями, а конкретными решениями Вашингтона по усилению давления на Москву. Такое мнение высказал политолог Валерий Клочок.  

Без этого решения Трампа о мире можно забыть: США озвучили срочный ультиматум

Фото: из открытых источников

По сообщениям американских медиа, в ходе переговоров лидеры планируют обсудить перспективы мирного урегулирования, военную поддержку Украины и дальнейшее взаимодействие между Киевом и Вашингтоном. Кроме того, Зеленский должен провести отдельную встречу с сенаторами США, где одним из ключевых вопросов станет законопроект о новых санкциях против России.

По убеждению Клочко, сам факт принятия санкционного документа еще не гарантирует его эффективности. Решающим фактором станет то, будет ли у американского президента достаточно полномочий и политической воли для его практического применения.

"Если санкционный закон не будет содержать обязательные механизмы его применения, он рискует остаться политическим сигналом, а не инструментом влияния", – отметил эксперт.

Политолог также прокомментировал призыв США, озвученный в Совете Безопасности ООН, по немедленному прекращению боевых действий и возвращению сторон к переговорам. По его мнению, дипломатические инициативы сами по себе не способны вынудить Кремль изменить свою позицию.

"Переговоры возможны только тогда, когда Россия ощутит реальную цену продолжения войны. Иначе Москва и дальше будет затягивать процесс", – подчеркнул Клочок.

Портал "Комментарии" уже писал, что российские власти не демонстрируют никаких реальных намерений завершать войну против Украины. Напротив, Кремль использует дипломатические заявления только как инструмент для выигрыша времени и подготовки к новому этапу военной эскалации. Такую оценку ситуации дал военный эксперт Александр Мусиенко. По его словам, последние выступления президента РФ Владимира Путина свидетельствуют не о поиске компромисса, а о желании продолжать агрессию и усиливать давление на Украину.



Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Теги:

Новости

Все новости