Без этого решения Трампа о мире можно забыть: США озвучили срочный ультиматум

Переговоры президента Украины Владимира Зеленского с президентом США Дональдом Трампом могут стать важным этапом в международных усилиях, направленных на прекращение российско-украинской войны. Однако подлинный результат встречи будет определяться не публичными заявлениями, а конкретными решениями Вашингтона по усилению давления на Москву. Такое мнение высказал политолог Валерий Клочок.

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По сообщениям американских медиа, в ходе переговоров лидеры планируют обсудить перспективы мирного урегулирования, военную поддержку Украины и дальнейшее взаимодействие между Киевом и Вашингтоном. Кроме того, Зеленский должен провести отдельную встречу с сенаторами США, где одним из ключевых вопросов станет законопроект о новых санкциях против России.

По убеждению Клочко, сам факт принятия санкционного документа еще не гарантирует его эффективности. Решающим фактором станет то, будет ли у американского президента достаточно полномочий и политической воли для его практического применения.

"Если санкционный закон не будет содержать обязательные механизмы его применения, он рискует остаться политическим сигналом, а не инструментом влияния", – отметил эксперт.

Политолог также прокомментировал призыв США, озвученный в Совете Безопасности ООН, по немедленному прекращению боевых действий и возвращению сторон к переговорам. По его мнению, дипломатические инициативы сами по себе не способны вынудить Кремль изменить свою позицию.

"Переговоры возможны только тогда, когда Россия ощутит реальную цену продолжения войны. Иначе Москва и дальше будет затягивать процесс", – подчеркнул Клочок.

Портал "Комментарии" уже писал, что российские власти не демонстрируют никаких реальных намерений завершать войну против Украины. Напротив, Кремль использует дипломатические заявления только как инструмент для выигрыша времени и подготовки к новому этапу военной эскалации. Такую оценку ситуации дал военный эксперт Александр Мусиенко. По его словам, последние выступления президента РФ Владимира Путина свидетельствуют не о поиске компромисса, а о желании продолжать агрессию и усиливать давление на Украину.