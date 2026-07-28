Трамп знову вибере Путіна: українців попередили про останній шанс у війні

Російська влада не демонструє жодних реальних намірів завершувати війну проти України. Навпаки, Кремль використовує дипломатичні заяви лише як інструмент для виграшу часу та підготовки до нового етапу військової ескалації. Таку оцінку ситуації дав військовий експерт Олександр Мусієнко. За його словами, останні виступи президента РФ Володимира Путіна свідчать не про пошук компромісу, а про бажання продовжувати агресію та посилювати тиск на Україну.

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"Усе, що говорив Путін останніми днями, не свідчить про підготовку до завершення війни. Навпаки, він готується до ескалації у найближчі два-три місяці", – зазначив експерт.

Мусієнко вважає, що Москва прагне не лише наростити атаки на українські міста й критичну інфраструктуру, а й використати переговорний процес у власних інтересах. За його словами, Кремль спробує переконати міжнародних партнерів України посилити дипломатичний тиск на Київ і схилити його до невигідних компромісів під приводом мирних переговорів.

Водночас Росія, за словами експерта, розраховує покращити свої позиції на полі бою, щоб підійти до можливих консультацій зі Сполученими Штатами з більш вигідними стартовими умовами.

"Для нас дуже важливо максимально використати нинішнє вікно можливостей і продовжувати тиск на Росію, а не допустити, щоб тиск переключився на Україну", – наголосив Мусієнко.

Коментуючи політику президента США Дональда Трампа, експерт зазначив, що рішення Вашингтона можуть змінюватися залежно від розвитку переговорів та політичної ситуації, тому Києву необхідно бути готовим до різних сценаріїв.

На переконання Мусієнка, одним із головних чинників збереження міжнародної підтримки залишаються успішні удари по російській військовій інфраструктурі. У поєднанні із санкційним тиском вони поступово виснажують військовий потенціал РФ і змушують Кремль витрачати дедалі більше ресурсів.

Портал "Коментарі" вже писав, що заява президента Казахстану Касима-Жомарта Токаєва про необхідність завершення війни в Україні стала не лише дипломатичним жестом, а й важливим політичним сигналом для Кремля. Таку думку висловив колишній міністр закордонних справ України Володимир Огризко.