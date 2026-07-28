Трамп снова выберет Путина: украинцев предупредили о последнем шансе в войне

Российские власти не демонстрируют никаких реальных намерений завершать войну против Украины. Напротив, Кремль использует дипломатические заявления только как инструмент для выигрыша времени и подготовки к новому этапу военной эскалации. Такую оценку ситуации дал военный эксперт Александр Мусиенко. По его словам, последние выступления президента РФ Владимира Путина свидетельствуют не о поиске компромисса, а о желании продолжать агрессию и усиливать давление на Украину.

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"Все, что говорил Путин в последние дни, не свидетельствует о подготовке к завершению войны. Напротив, он готовится к эскалации в ближайшие два-три месяца", – отметил эксперт.

Мусиенко считает, что Москва стремится не только нарастить атаки на украинские города и критическую инфраструктуру, но использовать переговорный процесс в собственных интересах. По его словам, Кремль попытается убедить международных партнеров Украины усилить дипломатическое давление на Киев и склонить его к невыгодным компромиссам под предлогом мирных переговоров.

В то же время, Россия, по словам эксперта, рассчитывает улучшить свои позиции на поле боя, чтобы подойти к возможным консультациям с Соединенными Штатами с более выгодными стартовыми условиями.

"Для нас очень важно максимально использовать нынешнее окно возможностей и продолжать давление на Россию, а не допустить, чтобы давление переключилось на Украину", – подчеркнул Мусиенко.

Комментируя политику президента США Дональда Трампа, эксперт отметил, что решения Вашингтона могут меняться в зависимости от развития переговоров и политической ситуации, поэтому Киеву необходимо быть готовым к разным сценариям.

По мнению Мусиенко, одним из главных факторов сохранения международной поддержки остаются успешные удары по российской военной инфраструктуре. В сочетании с санкционным давлением они постепенно истощают военный потенциал РФ и заставляют Кремль тратить все большее количество ресурсов.

Портал "Комментарии" уже писал, что заявление президента Казахстана Касима-Жомарта Токаева о необходимости завершения войны в Украине стало не только дипломатическим жестом, но и важным политическим сигналом для Кремля. Такое мнение высказал министр иностранных дел Украины Владимир Огрызко.