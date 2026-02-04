Без цього путінські вояки не захоплять ключові міста України: несподіваний сценарій

Передбачати точну дату початку боїв за міста Слов’янськ і Краматорськ наразі немає сенсу, оскільки російські окупанти мають ще виконати низку важливих завдань. Про це в ефірі Radio NV заявив військовий експерт Денис Попович.

Фото: з відкритих джерел

За його словами, порівняння темпів наступальних дій РФ у грудні та січні свідчить, що хоч активність загарбників не знизилася, їхня ефективність значно впала.

"Вони продовжують вести штурми, але їхні можливості вдвічі менші, що говорить про те, що російська армія зараз знекровлена", — пояснив Попович.

Він додав, що ворогу необхідне поповнення резервів, перегрупування сил та чітке планування подальших дій, інакше наступальні операції будуть марними.

Військовий аналітик також наголосив, що для початку наступу на Слов’янськ і Краматорськ окупанти повинні виконати кілька попередніх завдань. По-перше, їм потрібно взяти Лиман — наразі вони не наблизились навіть до штурмових дій за це місто. По-друге, завершити бої за Покровсько-Мирноградську агломерацію. І, по-третє, підійти до Костянтинівки, після чого вони зможуть розпочати активні дії проти міста. Попович підкреслив, що без виконання цих умов спроби взяти Слов’янсько-Краматорську агломерацію будуть передчасними та малоефективними.

Аналітик зазначає, що сповільнення темпів наступу РФ — це результат не лише стійкого опору українських захисників, а й браку ресурсів у ворога. Загарбники змушені перегруповувати сили, відновлювати боєздатність та шукати способи поповнення втрат. Лише після цього вони зможуть вести масштабні операції проти ключових міст Донецької області.

