Без этого путинские вояки не захватят ключевые города Украины: неожиданный сценарий

Предусматривать точную дату начала боев за города Славянск и Краматорск пока нет смысла, поскольку российские оккупанты должны еще выполнить ряд важных задач. Об этом в эфире Radio NV заявил военный эксперт Денис Попович.

Фото: из открытых источников

По его словам, сравнение темпов наступательных действий РФ в декабре и январе свидетельствует, что, хотя активность захватчиков не снизилась, их эффективность значительно упала.

"Они продолжают вести штурмы, но их возможности вдвое меньше, что говорит о том, что российская армия сейчас обескровлена", — пояснил Попович.

Он добавил, что врагу необходимо пополнение резервов, перегруппировка сил и четкое планирование дальнейших действий, иначе наступательные операции будут тщетны.

Военный аналитик также подчеркнул, что для начала наступления на Славянск и Краматорск оккупанты должны выполнить несколько предварительных задач. Во-первых, им нужно взять Лиман — пока они не приблизились к штурмовым действиям за этот город. Во-вторых, завершить бои за Покровско-Мирноградскую агломерацию. И в-третьих, подойти к Константиновке, после чего они смогут начать активные действия против города. Попович подчеркнул, что без выполнения этих условий попытки взять Славянско-краматорскую агломерацию будут преждевременными и малоэффективными.

Аналитик отмечает, что замедление темпов наступления РФ – это результат не только устойчивого сопротивления украинских защитников, но и нехватки ресурсов у врага. Захватчики вынуждены перегруппировать силы, восстанавливать боеспособность и искать способы восполнения потерь. Только после этого они смогут проводить масштабные операции против ключевых городов Донецкой области.

