У Путіна майже не залишилося часу: яке одне рішення Трампа змінить все у війні

Росія продовжує демонструвати участь у мирних переговорах, але насправді прагне лише виконання власних вимог. Водночас у Дональда Трампа є механізми, які здатні змусити Кремль перейти до справжнього діалогу, зазначає колишній міністр закордонних справ України Павло Клімкін

Фото: з відкритих джерел

За його словами, внутрішня ситуація у Росії ускладнюється і створює додаткові ризики для режиму, хоча пропаганда продовжує нагнітати напруження навколо мирних ініціатив. Клімкін підкреслює, що для реальних переговорів Росія мала б відмовитися від системного тиску на Україну та Європу, але не робить цього, надаючи своєму режиму нестабільності та послаблюючи власну позицію у світі.

Економічний тиск на Кремль також зростає. Хоча колапсу у Росії поки що не передбачається, товарообіг із Китаєм скорочується через уповільнення економічного зростання в Піднебесній. Промисловість Росії переживає серйозні труднощі: виробництво тракторів впало на 61,6%, бульдозерів – на 53,7%, ліфтів – на 37,2%, пасажирських вагонів – удвічі, а автопрому – на 34,1%.

Попри складну економічну ситуацію, Путін продовжує війну в Україні, фінансуючи її у борг. Кремль також здійснює психологічний тиск, щоб просунути власні геополітичні та економічні забаганки. Водночас Трамп не зацікавлений у задоволенні вимог Путіна — він стратегічно обмежує простір для маневру Кремля, діючи з позиції сили та координуючи санкції, зокрема проти компаній "Лукойл" і "Роснафта", а також веде переговори з Індією щодо енергоресурсів.

Клімкін зауважує, що ситуація для Путіна може погіршитися після виборів до Конгресу США у 2026 році, якщо контроль над парламентом перейде до демократів. Це може заблокувати окремі домовленості, включно з послабленням санкцій. Трамп же розуміє, що важливо не просто вести переговори на рівних, а діяти стратегічно, контролюючи можливості Кремля та підтримуючи інтереси України й власні інтереси США.

