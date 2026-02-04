logo

Война с Россией У Путина почти не осталось времени: какое одно решение Трампа изменит все в войне
НОВОСТИ

У Путина почти не осталось времени: какое одно решение Трампа изменит все в войне

Российский диктатор Владимир Путин испытывает экономическое давление и потенциальные осложнения из-за политической обстановки в США

4 февраля 2026, 10:05
Автор:
Клименко Елена

Россия продолжает демонстрировать участие в мирных переговорах, но на самом деле стремится только к выполнению собственных требований. В то же время, у Дональда Трампа есть механизмы, которые способны заставить Кремль перейти к настоящему диалогу, отмечает бывший министр иностранных дел Украины Павел Климкин.

У Путина почти не осталось времени: какое одно решение Трампа изменит все в войне

Фото: из открытых источников

По его словам, внутренняя ситуация в России усугубляется и создает дополнительные риски для режима, хотя пропаганда продолжает нагнетать напряжение вокруг мирных инициатив. Климкин подчеркивает, что для реальных переговоров Россия должна отказаться от системного давления на Украину и Европу, но не делает этого, предоставляя своему режиму нестабильности и ослабляя собственную позицию в мире.

Экономическое давление на Кремль тоже растет. Хотя коллапса в России пока не предвидится, товарооборот с Китаем сокращается из-за замедления экономического роста в Поднебесной. Промышленность России испытывает серьезные трудности: производство тракторов упало на 61,6%, бульдозеров – на 53,7%, лифтов – на 37,2%, пассажирских вагонов – вдвое, а автопрома – на 34,1%.

Несмотря на сложную экономическую ситуацию, Путин продолжает войну в Украине, финансируя ее взаймы. Кремль также оказывает психологическое давление, чтобы продвинуть собственные геополитические и экономические прихоти. В то же время Трамп не заинтересован в удовлетворении требований Путина — он стратегически ограничивает пространство для маневра Кремля, действуя с позиции силы и координируя санкции, в частности, против компаний "Лукойл" и "Роснефть", а также ведет переговоры с Индией по энергоресурсам.

Климкин отмечает, что ситуация для Путина может ухудшиться после выборов в Конгресс США в 2026 году, если контроль над парламентом перейдет к демократам. Это может заблокировать отдельные договоренности, включая ослабление санкций. Трамп понимает, что важно не просто вести переговоры на равных, а действовать стратегически, контролируя возможности Кремля и поддерживая интересы Украины и собственные интересы США.

Как уже писали "Комментарии", по информации начальника Одесской городской военной администрации Сергея Лысака, обстрел нанес значительный ущерб гражданской, промышленной и критической инфраструктуре в Приморском, Пересыпском и Хаджибейском районах города. В результате атаки пострадали как многоэтажные жилые дома, так и частные дома — повреждены кровли, фасады, выбиты окна.



