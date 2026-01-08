Без цього про справедливий мир в Україні варто забути: названо несподівану вимогу

Міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський переконаний, що для справедливого завершення війни в Україні російські еліти мають усвідомити помилковість вторгнення Росії. Про це він заявив в інтерв’ю для TVP World.

Фото: з відкритих джерел

"Справедливе вирішення можливо лише тоді, коли російські керівники визнають, що початкове вторгнення було помилкою, а прагнення відновити Російську імперію є недосяжним", — наголосив Сікорський.

Він закликав західних партнерів уникати поспішних компромісів, які могли б залишити Україну вразливою перед потенційним відновленням агресії з боку Москви.

За словами польського міністра, нинішнє керівництво Росії все ще сподівається на вигідний для себе перебіг часу, незважаючи на значні втрати на фронті та посилюваний економічний тиск. Він підкреслив, що тільки стійкі санкції та постійна військова підтримка України здатні змусити Москву змінити свою стратегію.

"Подальше погіршення економічної ситуації в Росії змусить її сісти за стіл переговорів. Путін досі мріє підкорити всю Україну, що є неможливим", — додав Сікорський.

Міністр зауважив, що обмежені територіальні успіхи Росії за останній рік були досягнуті ціною величезних втрат — десятків тисяч військових, можливо, понад 100 тисяч. За його оцінками, за таких темпів на підкорення України знадобилися б десятиліття.

Сікорський також застеріг від повторення дипломатичних помилок минулого, згадавши Мінські домовленості, укладені після початкової агресії Росії у 2014 році. Він наголосив, що ці домовленості не передбачали участі країн Центральної та Східної Європи і не змогли запобігти повномасштабному вторгненню у 2022 році.

