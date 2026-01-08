Яку зарплату отримував Єрмак у 2025 році: у декларації ексчиновника знайшли підозрілий факт

За неповний минулий рік колишній голова Офісу президента Андрій Єрмак задекларував дохід у розмірі 1,2 млн грн, з яких 747 тис. грн становила заробітна плата. Однак, схоже, цих коштів йому не вистачило, і довелося витратити близько 17 тис. євро з власних готівкових заощаджень.

Фото: з відкритих джерел

Інформація про доходи та активи Єрмака зафіксована у його електронній декларації, поданій при звільненні з посади. За 11 місяців роботи на посаді керівника Офісу президента він отримав 747 468 грн, що в середньому становило близько 70 тис. грн на місяць, а також 475,7 тис. грн у вигляді відсотків із банківських депозитів.

Станом на звітний період його банківські вклади складали 6,53 млн грн та 356 тис. грн. Водночас він мав боргове зобов’язання перед ТОВ "Гарнет Інтернешнл Медіа Груп" на суму 4,98 млн грн. Готівкові кошти зменшилися з 20 тис. євро до 3 тис. євро, тоді як доларова готівка залишилася на рівні 3 тис. $.

Серед іншого майна ексчиновника – квартира у Києві площею 107,8 кв.м, автомобіль Mercedes-Benz S 350 d 4MATIC long 2019 року випуску, придбаний у 2020 році, а також права на фільм "Сквот32".

Нагадаємо, що 28 листопада Андрій Єрмак подав заяву про відставку з посади голови Офісу президента, а того ж дня указом президента Володимира Зеленського його звільнили. Перед цим у ЗМІ з’явилася інформація, що Національне антикорупційне бюро України (НАБУ) проводить обшуки в його помешканні у рамках розслідування масштабної корупційної схеми в енергетичній сфері. Сам ексчиновник запевнив, що співпрацює зі слідством і не перешкоджає проведенню слідчих дій.

