Какую зарплату получал Ермак в 2025 году: в декларации экс-чиновника нашли подозрительный факт

За неполный прошлый год бывший глава Офиса президента Андрей Ермак задекларировал доход в размере 1,2 млн. грн., из которых 747 тыс. грн. составила заработная плата. Однако, похоже, этих средств ему не хватило и пришлось потратить около 17 тыс. евро из собственных наличных сбережений.

Фото: из открытых источников

Информация о доходах и активах Ермака зафиксирована в его электронной декларации, поданной при освобождении от должности. За 11 месяцев работы в должности руководителя Офиса президента он получил 747 468 грн., что в среднем составило около 70 тыс. грн. в месяц, а также 475,7 тыс. грн. в виде процентов по банковским депозитам.

На отчетный период его банковские вклады составляли 6,53 млн грн и 356 тыс. грн. В то же время у него было долговое обязательство перед ООО "Гарнет Интернешнл Медиа Групп" на сумму 4,98 млн грн. Наличные средства уменьшились с 20 тыс. евро до 3 тыс. евро, тогда как долларовые наличные остались на уровне 3 тыс. $.

Среди прочего имущества экс-чиновника – квартира в Киеве площадью 107,8 кв.м, автомобиль Mercedes-Benz S 350 d 4MATIC long 2019 выпуска, приобретенный в 2020 году, а также права на фильм "Сквот32".

Напомним, что 28 ноября Андрей Ермак подал заявление об отставке с должности главы Офиса президента, а в тот же день указом президента Владимира Зеленского его уволили. Перед этим в СМИ появилась информация, что Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) проводит обыски в его доме в рамках расследования масштабной коррупционной схемы в энергетической сфере. Сам экс-чиновник заверил, что сотрудничает со следствием и не препятствует проведению следственных действий.

