Без этого о справедливом мире в Украине стоит забыть: названо неожиданное требование

Министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский убежден, что для справедливого завершения войны в Украине российские элиты должны понять ошибочность вторжения России. Об этом он заявил в интервью TVP World.

Фото: из открытых источников

"Справедливое решение возможно лишь тогда, когда российские руководители признают, что первоначальное вторжение было ошибкой, а стремление восстановить Российскую империю недостижимо", — подчеркнул Сикорский.

Он призвал западных партнеров избегать поспешных компромиссов, которые могли бы оставить Украину уязвимой перед потенциальным возобновлением агрессии со стороны Москвы.

По словам польского министра, нынешнее руководство России все еще надеется на выгодное для себя течение времени, несмотря на значительные потери на фронте и усиливающееся экономическое давление. Он подчеркнул, что только стойкие санкции и постоянная военная поддержка Украины способны заставить Москву изменить свою стратегию.

"Дальнейшее ухудшение экономической ситуации в России заставит ее сесть за стол переговоров. Путин до сих пор мечтает покорить всю Украину, что невозможно", — добавил Сикорский.

Министр отметил, что ограниченные территориальные успехи России за последний год были достигнуты ценой огромных потерь – десятков тысяч военных, возможно, более 100 тысяч. По его оценкам, при таких темпах для покорения Украины понадобились бы десятилетия.

Сикорский также предостерег от повторения дипломатических ошибок прошлого, вспомнив о Минских договоренностях, заключенных после начальной агрессии России в 2014 году. Он подчеркнул, что эти договоренности не предусматривали участия стран Центральной и Восточной Европы и не смогли предотвратить полномасштабное вторжение в 2022 году.

