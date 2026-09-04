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“Без цього не можна домовлятися”: у Раді висунули жорстку вимогу щодо мирних переговорів

Народна депутатка Скороход заявила, без кого не можна проводити мирні переговори

4 вересня 2026, 15:17
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Кречмаровская Наталия

Очільник міністерства закордонних справ Андрій Сибіга натякнув на зрушення у мирному треку. Він порадив українцям слідкувати за новинами — ми будемо мати нову динаміку у мирних переговорах. 

“Без цього не можна домовлятися”: у Раді висунули жорстку вимогу щодо мирних переговорів

Війна в Україні. Фото портал "Коментарі"

Народна депутатка Анна Скороход зазначила, що схоже, нарешті чуємо не про “війну до нескінченності”, а про нову динаміку в мирних переговорах. Вона зауважила, що послідовно говорить — Україна має використовувати кожну можливість, яка здатна наблизити припинення війни, повернення полонених і збереження життів.

“Але переговори про майбутнє країни не можуть залишатися питанням вузького кола людей. У переговорному процесі обов’язково мають бути представники Верховної Ради — єдиного законодавчого органу держави, який представляє український народ”, — переконана народна депутатка. 

Політик наголосила, що неодноразово порушувала питання залучення парламенту до переговорного процесу. Також заявила, що якщо така можливість з’явиться, вона готова бути одним із представників Верховної Ради за столом переговорів, відстоювати інтереси України, українських військових, полонених, зниклих безвісти та їхніх родин.

“Суспільство має не просто “слідкувати за новинами”. Воно має розуміти, хто, про що і на яких умовах говорить від імені України”, — підсумувала народна депутатка.

Нагадаємо: портал “Коментарі” писав, що президент США Дональд Трамп заявляв про необхідність активізувати та посилити переговори про завершення війни в Україні. Однак у Росії висувають ультиматуми, після виконання яких ворог погодиться на переговори.




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Джерело: https://www.facebook.com/A.Skorokhod/posts/pfbid04YARWHvLCHLLeQCjbC66jQgkDzTfaYwxkt1UisaSC6JHvuDyoTe1Dtai3yYihFfbl
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