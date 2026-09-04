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"Без этого нельзя договариваться": в Раде выдвинули жесткое требование по мирным переговорам

Народная депутат Скороход заявила, без кого нельзя проводить мирные переговоры

4 сентября 2026, 15:17
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Кречмаровская Наталия

Глава министерства иностранных дел Андрей Сибига намекнул на сдвиги в мирном треке. Он посоветовал украинцам следить за новостями – у нас будет новая динамика в мирных переговорах.

"Без этого нельзя договариваться": в Раде выдвинули жесткое требование по мирным переговорам

Война в Украине. Фото портал "Комментарии"

Народная депутат Анна Скороход отметила, что, похоже, наконец-то слышим не о "войне до бесконечности", а о новой динамике в мирных переговорах. Она отметила, что последовательно говорит — Украина должна использовать каждую возможность, способную приблизить прекращение войны, возвращение пленных и сохранение жизней.

"Но переговоры о будущем страны не могут оставаться вопросом узкого круга людей. В переговорном процессе обязательно должны быть представители Верховной Рады – единственного законодательного органа государства, представляющего украинский народ", – убеждена народная депутат.

Политик подчеркнула, что неоднократно поднимала вопрос привлечения парламента к переговорному процессу. Также заявила, что если такая возможность появится, она готова быть одним из представителей Верховной Рады за столом переговоров, отстаивать интересы Украины, украинских военных, пленных, пропавших без вести и их семей.

"Общество должно не просто "следить за новостями". Оно должно понимать, кто, о чем и на каких условиях говорит от имени Украины", — подытожила народная депутат.

Напомним: портал "Комментарии" писал, что президент США Дональд Трамп заявлял о необходимости активизировать и усилить переговоры о завершении войны в Украине. Однако в России выдвигаются ультиматумы, после выполнения которых враг согласится на переговоры.




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Источник: https://www.facebook.com/A.Skorokhod/posts/pfbid04YARWHvLCHLLeQCjbC66jQgkDzTfaYwxkt1UisaSC6JHvuDyoTe1Dtai3yYihFfbl
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