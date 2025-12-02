«Бере на понт»: дипломат побачив «дуже хороший сигнал» у нових погрозах Путіна

Російський диктатор Володимир Путін своїми емоційними погрозами 2 грудня чітко продемонстрував що його позиції почали послаблюватися.

Володимир Путін. Фото: з відкритих джерел

Тепер справа за Європою та країнами НАТО, які мають почати діяти, вважає колишній посол України в США Валерій Чалий.

"Мовою пітерської подворотні – "бере на понт". Це – дуже хороший сигнал. Але проблема лише в тому, що цього може бути достатньо, щоб країни Європейського Союзу й європейські країни НАТО черговий раз з "рішучих" перетворилися на вічно "охочих". Європа прокидається… Сподіваюся, почне, нарешті, діяти!" — написав Чалий у Facebook.

За словами дипломата, саме зараз прийшов час "європейських Черчилів, Тетчер чи Аденауерів".

Чалий наголосив, що сьогодні ватажок Кремля чітко оголосив, "звісно, в своєму гебельсківському стилі", готовність і намір атакувати країни Європи.

"У мене сумнівів вже немає. Якщо хтось себе ще заколихує надією, то мені його шкодА. Що робити народам Європи? Обʼєднатися з народом України, поки ще не пізно. Так, я маю на увазі конкретне військове залучення до оборони Європи. Самооборону України проти агресора у ваших же інтересах підсилити колективною самообороною європейських країн", — наголосив Чалий.

Український дипломат переконаний, що "сторінка пошуку "охочих", "рішучих" у найближчі тижні буде перегорнута". За його словами, має бути лише один шлях — спільний примус агресора до миру.

Як повідомляв портал "Коментарі", у Росії озвучили три питання, стосовно яких не підуть на поступки у мирному врегулюванні. Це, зокрема, стосується території Донбасу, обмеження чисельності Збройних сил України та визнання окупованих територій Америкою і Європою.