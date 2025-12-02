«Берёт на понт»: дипломат увидел «очень хороший сигнал» в новых угрозах Путина

Российский диктатор Владимир Путин своими эмоциональными угрозами 2 декабря четко продемонстрировал, что его позиции начали ослабевать.

Владимир Путин. Фото: из открытых источников

Теперь дело за Европой и странами НАТО, которые должны начать действовать, считает бывший посол Украины в США Валерий Чалый.

"Языком питерской подворотни – "берет на понт". Это очень хороший сигнал. Но проблема лишь в том, что этого может быть достаточно, чтобы страны Европейского Союза и европейские страны НАТО в очередной раз из "решительных" превратились в вечно "желающих". Европа просыпается… Надеюсь, начнет, наконец, действовать!" – написал Чалый в Facebook.

По словам дипломата, именно сейчас пришло время "европейских Черчиллей, Тэтчер или Аденауэров".

Чалый подчеркнул, что сегодня главарь Кремля четко объявил, "конечно, в своем гебельсковском стиле", готовность и намерение атаковать страны Европы.

"У меня сомнений уже нет. Если кто-то себя еще убаюкивает надеждой, то мне его жаль. Что делать народам Европы? Объединиться с народом Украины, пока не поздно. Да, я имею в виду конкретное военное вовлечение в оборону Европы. Самооборону Украины против агрессора в ваших же интересах усилить коллективной самообороной европейских стран", — подчеркнул Чалый.

Украинский дипломат убежден, что "страница поиска "желающих", "решительных" в ближайшие недели будет перевернута". По его словам, должен быть только один путь – совместное принуждение агрессора к миру.

