logo

BTC/USD

91997

ETH/USD

3017.69

USD/UAH

42.33

EUR/UAH

49.18

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Досуг
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Общество Война с Россией «Берёт на понт»: дипломат увидел «очень хороший сигнал» в новых угрозах Путина
commentss НОВОСТИ Все новости

«Берёт на понт»: дипломат увидел «очень хороший сигнал» в новых угрозах Путина

Бывший посол Украины в Соединенных Штатах Америки Валерий Чалый считает, что эмоциональные угрозы диктатора РФ Украине и миру стали «хорошим сигналом» для ЕС и НАТО.

2 декабря 2025, 22:40
Поделитесь публикацией:
Автор:
avatar

Маламура Сергій

Российский диктатор Владимир Путин своими эмоциональными угрозами 2 декабря четко продемонстрировал, что его позиции начали ослабевать.

«Берёт на понт»: дипломат увидел «очень хороший сигнал» в новых угрозах Путина

Владимир Путин. Фото: из открытых источников

Теперь дело за Европой и странами НАТО, которые должны начать действовать, считает бывший посол Украины в США Валерий Чалый.

"Языком питерской подворотни – "берет на понт". Это очень хороший сигнал. Но проблема лишь в том, что этого может быть достаточно, чтобы страны Европейского Союза и европейские страны НАТО в очередной раз из "решительных" превратились в вечно "желающих". Европа просыпается… Надеюсь, начнет, наконец, действовать!" – написал Чалый в Facebook.

По словам дипломата, именно сейчас пришло время "европейских Черчиллей, Тэтчер или Аденауэров".

Чалый подчеркнул, что сегодня главарь Кремля четко объявил, "конечно, в своем гебельсковском стиле", готовность и намерение атаковать страны Европы.

"У меня сомнений уже нет. Если кто-то себя еще убаюкивает надеждой, то мне его жаль. Что делать народам Европы? Объединиться с народом Украины, пока не поздно. Да, я имею в виду конкретное военное вовлечение в оборону Европы. Самооборону Украины против агрессора в ваших же интересах усилить коллективной самообороной европейских стран", — подчеркнул Чалый.

Украинский дипломат убежден, что "страница поиска "желающих", "решительных" в ближайшие недели будет перевернута". По его словам, должен быть только один путь – совместное принуждение агрессора к миру.

Как сообщал портал "Комментарии", в России озвучили три вопроса , по которым не пойдут на уступки в мирном урегулировании. Это касается территории Донбасса, ограничения численности Вооруженных сил Украины и признания оккупированных территорий Америкой и Европой.



Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://www.facebook.com/valerijcalijvaleriychaly
Теги:

Новости

Все новости