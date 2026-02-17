logo_ukra

BTC/USD

90970

ETH/USD

3114.57

USD/UAH

43.17

EUR/UAH

51.16

RU UA
lang

Мова

UA RU
youtube telegram
Політика
Бізнес
Світ
Суспільство
Здоров'я
Дозвілля
HI-tech
Спорт
Зірки
Чоловіки
Досьє
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Головна Новини Суспільство Війна з Росією Бензиновий колапс у Криму: після ударів ЗСУ з АЗС зник найпопулярніший А-95
commentss НОВИНИ Всі новини

Бензиновий колапс у Криму: після ударів ЗСУ з АЗС зник найпопулярніший А-95

Після атак по паливній інфраструктурі РФ на кримських АЗС фіксують перебої з бензином та зростання невдоволення серед місцевих жителів.

17 лютого 2026, 14:49
Поділіться публікацією:
Автор:
avatar

Проніна Анна

В окупованому Криму із автозаправок зник бензин марки А-95 — найпопулярніший серед місцевих водіїв. Перебої зафіксували після ударів ЗСУ по паливній базі на півострові та об’єктах інфраструктури на півдні сусідньої Росії.

Бензиновий колапс у Криму: після ударів ЗСУ з АЗС зник найпопулярніший А-95

Ситуація з наявністю пального на автозаправці ATAN у Сімферополі, 15 лютого 2026 року (Фото видання "Крим. Реалії")

Про це 16 лютого повідомляє “Крим.Реалії” з посиланням на активіста міжнародної кампанії #LiberateCrimea зі Сімферополя, який погодився коментувати ситуацію на умовах анонімності.

За його словами, запасів бензину на півострові фактично немає, а постачання повністю залежить від щоденних поставок із території Росії. Будь-який удар по паливних об’єктах одразу відбивається на ситуації в Криму.

Активіст зазначає, що вже простежується закономірність: якщо на АЗС зникає певна марка пального, це означає, що напередодні був успішний удар по інфраструктурі в Криму або Краснодарському краї. Перебої з А-95 стали черговим підтвердженням цієї залежності.

На тлі дефіциту зростає соціальна напруга. За словами співрозмовника, перебої з пальним, проблеми з громадським транспортом та постійне зростання цін формують атмосферу невдоволення навіть серед проросійськи налаштованих мешканців. Додатковий тиск створюють нові заборони та блокування популярних інтернет-ресурсів.

Водночас на ринку нерухомості спостерігається нова тенденція: за даними місцевих ріелторів, кількість об’єктів вторинного житла, виставлених на продаж, помітно зросла. Це може свідчити про чергову хвилю виїзду людей із півострова.

Таким чином, удари по паливній інфраструктурі мають не лише військовий, а й економічний ефект, який безпосередньо впливає на повсякденне життя в окупованому регіоні.

Читайте також в "Коментарях", що  у ніч на 17 лютого Збройні сили України завдали удару по російській військовій техніці на тимчасово окупованій території Криму. За даними Генерального штабу, було знищено корабельний багатоцільовий вертоліт Ка-27 у районі населеного пункту Камишли. 



Читайте Comments.ua в Google News
Якщо ви знайшли помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Теги:

Новини

Всі новини