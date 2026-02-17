Бензиновий колапс у Криму: після ударів ЗСУ з АЗС зник найпопулярніший А-95

В окупованому Криму із автозаправок зник бензин марки А-95 — найпопулярніший серед місцевих водіїв. Перебої зафіксували після ударів ЗСУ по паливній базі на півострові та об’єктах інфраструктури на півдні сусідньої Росії.

Ситуація з наявністю пального на автозаправці ATAN у Сімферополі, 15 лютого 2026 року (Фото видання "Крим. Реалії")

Про це 16 лютого повідомляє “Крим.Реалії” з посиланням на активіста міжнародної кампанії #LiberateCrimea зі Сімферополя, який погодився коментувати ситуацію на умовах анонімності.

За його словами, запасів бензину на півострові фактично немає, а постачання повністю залежить від щоденних поставок із території Росії. Будь-який удар по паливних об’єктах одразу відбивається на ситуації в Криму.

Активіст зазначає, що вже простежується закономірність: якщо на АЗС зникає певна марка пального, це означає, що напередодні був успішний удар по інфраструктурі в Криму або Краснодарському краї. Перебої з А-95 стали черговим підтвердженням цієї залежності.

На тлі дефіциту зростає соціальна напруга. За словами співрозмовника, перебої з пальним, проблеми з громадським транспортом та постійне зростання цін формують атмосферу невдоволення навіть серед проросійськи налаштованих мешканців. Додатковий тиск створюють нові заборони та блокування популярних інтернет-ресурсів.

Водночас на ринку нерухомості спостерігається нова тенденція: за даними місцевих ріелторів, кількість об’єктів вторинного житла, виставлених на продаж, помітно зросла. Це може свідчити про чергову хвилю виїзду людей із півострова.

Таким чином, удари по паливній інфраструктурі мають не лише військовий, а й економічний ефект, який безпосередньо впливає на повсякденне життя в окупованому регіоні.

Читайте також в "Коментарях", що у ніч на 17 лютого Збройні сили України завдали удару по російській військовій техніці на тимчасово окупованій території Криму. За даними Генерального штабу, було знищено корабельний багатоцільовий вертоліт Ка-27 у районі населеного пункту Камишли.