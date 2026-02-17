Бензиновый коллапс в Крыму: после ударов ВСУ с АЗС пропал самый популярный А-95

В оккупированном Крыму с автозаправок исчез бензин марки А-95 – самый популярный среди местных водителей. Перебои были зафиксированы после ударов ВСУ по топливной базе на полуострове и объектах инфраструктуры на юге соседней России.

Ситуация с наличием горючего на автозаправке ATAN в Симферополе, 15 февраля 2026 года (Фото издания "Крым. Реалии")

Об этом 16 февраля сообщает "Крым.Реалии" со ссылкой на активиста международной кампании #LiberateCrimea из Симферополя, согласившегося комментировать ситуацию на условиях анонимности.

По его словам, запасов бензина на полуострове фактически нет , а поставки полностью зависят от ежедневных поставок с территории России. Любой удар по топливным объектам сразу отражается на ситуации в Крыму.

Активист отмечает, что уже наблюдается закономерность: если на АЗС исчезает определенная марка горючего, это означает, что накануне был успешный удар по инфраструктуре в Крыму или Краснодарском крае. Перебои с А-95 стали очередным подтверждением этой зависимости.

На фоне дефицита растет социальное напряжение. По словам собеседника, перебои с горючим, проблемы с общественным транспортом и постоянный рост цен формируют атмосферу недовольства даже среди пророссийски настроенных жителей . Дополнительное давление создают новые запреты и блокировку популярных интернет-ресурсов.

В то же время, на рынке недвижимости наблюдается новая тенденция: по данным местных риэлторов, количество объектов вторичного жилья, выставленных на продажу, заметно возросло. Это может свидетельствовать об очередной волне выезда людей с полуострова .

Таким образом, удары по топливной инфраструктуре оказывают не только военный, но и экономический эффект, который оказывает непосредственное влияние на повседневную жизнь в оккупированном регионе.

