Рубрики
МЕНЮ
Ткачова Марія
Житель Іркутської області рф Віктор Черкалов, який до війни працював у сільському господарстві, загинув менш ніж за два місяці після підписання контракту з російською армією.
Надшвидкі втрати армії рф на війні проти України
За наявною інформацією, чоловік уклав контракт у листопаді 2024 року, а вже 2 січня 2025 року був ліквідований під час бойових дій на Донеччині.
До участі у війні він виховував велику родину — у нього було 12 дітей. За словами джерел, сім’я жила скромно, і чоловік забезпечував її, працюючи на місці.
Експерти зазначають, що подібні випадки не є поодинокими — до війни активно залучаються жителі віддалених регіонів із невисоким рівнем доходів. Для багатьох із них контракт стає способом швидкого заробітку, попри високі ризики.
У результаті такі рішення нерідко призводять до трагедій для цілих родин, які залишаються без годувальників.