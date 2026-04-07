Житель Иркутской области России Виктор Черкалов, до войны работавший в сельском хозяйстве, погиб менее чем через два месяца после подписания контракта с российской армией.

Сверхбыстрые потери армии РФ на войне против Украины

По имеющейся информации, мужчина заключил контракт в ноябре 2024 года, а уже 2 января 2025 года был ликвидирован во время боевых действий Донецкой области.

Для участия в войне он воспитывал большую семью — у него было 12 детей. По словам источников, семья жила скромно, и мужчина снабжал ее, работая на месте.

Эксперты отмечают, что подобные случаи не единичны — к войне активно привлекаются жители отдаленных регионов с невысоким уровнем доходов. Для многих из них контракт становится способом быстрого заработка, несмотря на высокие риски.

В результате такие решения нередко приводят к трагедиям для целых семей, остающихся без кормильцев.

Напомним, ранее портал "Комментарии" сообщал о том, что российские войска продолжают системно атаковать подразделения ГСЧС в приграничных районах Сумской области. Только за последнюю неделю зафиксировано по меньшей мере три удара по спасателям и их инфраструктуре.

Об этом сообщил представитель Главного управления ГСЧС в Сумской области Олег Стрелка. По его словам, в результате обстрелов в областном центре и Тростянце был поврежден специализированный транспорт. В то же время в приграничной Зноб-Новгородской общине последствия оказались значительно серьезнее — местное подразделение спасателей получило полное разрушение. В частности, пожарное депо вместе с техникой полностью уничтожено огнем. Это существенно усложняет работу экстренных служб в регионе, который регулярно подвергается обстрелам.

