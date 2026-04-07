Отец 12 детей погиб спустя несколько недель после службы в армии

Ткачова Марія
Житель Иркутской области России Виктор Черкалов, до войны работавший в сельском хозяйстве, погиб менее чем через два месяца после подписания контракта с российской армией.
Сверхбыстрые потери армии РФ на войне против Украины
По имеющейся информации, мужчина заключил контракт в ноябре 2024 года, а уже 2 января 2025 года был ликвидирован во время боевых действий Донецкой области.
Для участия в войне он воспитывал большую семью — у него было 12 детей. По словам источников, семья жила скромно, и мужчина снабжал ее, работая на месте.
Эксперты отмечают, что подобные случаи не единичны — к войне активно привлекаются жители отдаленных регионов с невысоким уровнем доходов. Для многих из них контракт становится способом быстрого заработка, несмотря на высокие риски.
В результате такие решения нередко приводят к трагедиям для целых семей, остающихся без кормильцев.