У так званій “днр” створять так звану міжвідомчу комісію, яка займатиметься питанням виплати компенсацій українцям на ТОТ. Вона, нібито, ухвалюватиме рішення щодо виплат мешканцям Бахмута та територій, які були нещодавно окуповані.

Бахмутянам пообіцяли в «днр» видавати компенсації за зруйноване житло

Про це заявив Олексій Муратов — керівник партії “единая россия” в так званій “днр”, передає громадський медіапортал "Бахмут.in.ua".

Зазначається, що у “днр” створять міжвідомчу комісію, яка розглядатиме питання компенсацій бахмутянам. Вона, нібито, має запрацювати найближчими днями. Для цього ухвалили відповідне рішення на пленарному засіданні “днр”.

“Тепер немає перешкод для створення міжвідомчої комісії. Найближчими днями вона приступить до своєї роботи. Це стосується Бахмута та нових звільнених територій, де ще немає адміністрації”, — заявив Олексій Муратов.

Ця комісія, нібито, ухвалюватиме рішення щодо обстеження пошкодженого і зруйнованого житла. За словами Муратова, при обстеженні окупанти користуватимуться досвідом Курської області, де житло оглядали в тому числі й з використанням квадрокоптерів.

Питання щодо дистанційної подачі заяв на компенсації в “днр” так і не врегулювали.

“Ну і той досвід з дистанційної подачі через “госуслуги”, коли виїжджав до Курська, теж опрацьовується. І я сподіваюся, найближчими днями такий алгоритм у нас з’явиться”, — заявив Олексій Муратов.

Виплати за втрачене житло, нібито, мають бути вже цього року. Хто їх отримає і як швидко ухвалюватимуться рішення з нарахувань виплат, окупаційний посадовець не повідомив.

Нагадаємо, портал "Коментарі" писав, що голова так званої “ДНР” Денис Пушилін пояснив причину, чому нібито окупаційна влада не відновлює захоплені Бахмут та Соледар. Ватажок окупаційної "республіки" звинуватив ЗСУ в тому, що ці міста постійно обстрілюються.