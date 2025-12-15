Бахмутчанам пообещали в «ДНР» выдавать компенсации за разрушенное жилье

В так называемой "днр" создадут так называемую межведомственную комиссию, которая будет заниматься вопросом выплаты компенсаций украинцам на ВОТ. Она якобы будет принимать решение о выплате жителям Бахмута и территорий, которые были недавно оккупированы.

Бахмутянам пообещали в «ДНР» выдавать компенсации за разрушенное жилье

Об этом заявил Алексей Муратов — руководитель партии "единая россия" в так называемой "днр" , передает общественный медиапортал "Бахмут.in.ua".

Отмечается, что в "днр" создадут межведомственную комиссию, которая будет рассматривать вопрос компенсаций бахмутчанам. Она якобы должна заработать в ближайшие дни. Для этого было принято соответствующее решение на пленарном заседании "днр".

"Теперь нет препятствий для создания межведомственной комиссии. В ближайшие дни она приступит к своей работе. Это касается Бахмута и новых освобожденных территорий, где еще нет администрации", — заявил Алексей Муратов.

Эта комиссия, якобы, будет принимать решение об обследовании поврежденного и разрушенного жилья. По словам Муратова, при обследовании оккупанты будут пользоваться опытом Курской области, где жилье осматривали в том числе и с использованием квадрокоптеров.

Вопрос о дистанционной подаче заявлений на компенсации в "днр" так и не урегулировали.

"Ну и тот опыт с дистанционной подачи через "госслуги", когда выезжал в Курск, тоже прорабатывается. И я надеюсь, в ближайшие дни такой алгоритм у нас появится", — заявил Алексей Муратов.

Выплаты за утраченное жилье якобы должны быть уже в этом году. Кто их получит и как будут быстро приниматься решения по начислениям выплат, оккупационное чиновник не сообщил.

