Голова так званої “ДНР” Денис Пушилін пояснив причину, чому нібито окупаційна влада не відновлює захоплені Бахмут та Соледар. Ватажок окупаційної "республіки" звинуватив ЗСУ в тому, що ці міста постійно обстрілюються.

Пушилін заявив, чому неможливо відбудувати Бахмут і Соледар

Він зазначив, що у зв’язку із цим, процес відбудови захоплених міст гальмується та не дає цивільним службам зайти та почати працювати.

Про це Пушилін заявив на російському форумі “Ми разом”, який відбувся в Москві. Його цитує пропагандистське агентство ТАСС.

Зазначимо, що на форум зібрали представників російських регіонів та окупованих територій України. Окупаційну владу Донеччини представляв ватажок так званої “ДНР” Денис Пушилін. Під час свого виступу він розповів про плани відбудови, в тому числі Бахмута і Соледара.

Пушилін визнав, що відновлення Бахмута і Соледара немає. Однак у цьому він звинуватив ЗСУ. За його словами, українська армія “не дає завести цивільні служби до Бахмута і Соледара та гальмує процеси відновлення цих населених пунктів”.

Нагадаємо, що такі заяви пушилін робить не вперше. Рік тому ватажок псевдореспубліки обурювався, що українські військові тримають позиції і окупанти не можуть розмінувати захоплені міста. Саме це він називав причиною того, що Бахмут не відбудовують.

При цьому жодних заяв про те, що росіяни перетворили Бахмут на військову базу, Пушилін не робить. Пропагандисти вже зняли кілька фільмів про Бахмут, де видно, що зруйноване житло та цивільні приміщення переобладнали для військових цілей. Також окупанти називали Бахмут “лабораторією”, де вони розробляють нові техніки і методики, які потім “тестують” на полі бою. Жодних згадок про відбудову міста чи відновлення цивільного життя російські окупанти не робили.

Нагадаємо, портал "Коментарі" писав, що у так званій "ДНР" вивчають можливість консервації зруйнованих кварталів для збереження "пам'яті". Ці території показуватимуть туристам — за прикладом Волгограда, який так само зберіг пам'ять про захисників Сталінграда, повідомив ватажок не признаної республіки Денис Пушилін, передає прокремлівське агентство ТАСС.