Главарь так называемой "ДНР" Денис Пушилин объяснил причину, почему якобы оккупационные власти не восстанавливают захваченные Бахмут и Соледар. Главарь оккупационной "республики" обвинил ВСУ в том, что эти города постоянно обстреливаются.

Пушилин заявил, почему невозможно отстроить Бахмут и Соледар

Он отметил, что в этой связи процесс восстановления захваченных городов тормозится и не дает гражданским службам зайти и начать работать.

Об этом Пушилин заявил на российском форуме "Мы вместе", состоявшемся в Москве . Его цитирует пропагандистское агентство ТАСС.

Отметим, что на форуме собрали представителей российских регионов и оккупированных территорий Украины. Оккупационную власть Донбасса представлял главарь так называемой “ДНР” Денис Пушилин. Во время своего выступления он рассказал о планах восстановления, включая Бахмут и Соледар.

Пушилин признал, что восстановления Бахмута и Соледара нет. Однако в этом он обвинил ВСУ. По его словам, украинская армия "не дает завести гражданские службы в Бахмут и Соледар и тормозит процессы восстановления этих населенных пунктов".

Напомним, что такие заявления Пушилин делает не в первый раз. Год назад главарь псевдореспублики возмущался, что украинские военные удерживают позиции и оккупанты не могут разминировать захваченные города. Именно это он называл причиной того, что Бахмут не восстанавливается.

При этом никаких заявлений о том, что россияне превратили Бахмут в военную базу, Пушилин не делает. Пропагандисты уже сняли несколько фильмов о Бахмуте, где видно, что разрушенное жилье и гражданские помещения переоборудовали для военных целей. Также оккупанты называли Бахмут "лабораторией", где они разрабатывают новые техники и методики, которые затем "тестируют" на поле боя. Никаких упоминаний об восстановлении города или восстановлении гражданской жизни российские оккупанты не делали.

Напомним, портал "Комментарии" писал , что в так называемой "ДНР" изучают возможность консервации разрушенных кварталов для сохранения памяти. Эти территории будут показывать туристам — по примеру Волгограда, также сохранившего память о защитниках Сталинграда, сообщил главарь не признанной республики Денис Пушилин, передает прокремлевское агентство ТАСС.