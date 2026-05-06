Багато загиблих і десятки поранених: у двох великих містах РФ влаштувала справжній терор

Напередодні ввечері, 5 травня, російські терористичні війська вгатили по Запоріжжі та Дніпрі. В обласних центрах загинули цивільні мешканців, десятки людей отримали травми. Втім, кількість жертв зростає далі.

Удар по Запоріжжю. Фото: Запорізька ОВА

Ворог увечері атакував Запоріжжя КАБами. Прицільно наніс удари по кількох підприємствах та цивільній інфраструктурі, зокрема, по житлових будинках, СТО, автомийці та магазині. У Дніпрі ворог атакував підприємство.

У Запоріжжі внаслідок російського удару загинуло 12 осіб. Очільник ОВА Іван Федоров повідомив, що станом на ранок до 43 зросла кількість постраждалих, віком від 20 до 66 років.

Наразі у лікарнях залишається 18 поранених ушпиталені. Стан чотирьох травмованих медики оцінюють, як важкий. Водночас 14 людей у стані середньої тяжкості.

Голова Дніпропетровської ОВА Олександр Ганжа зранку проінформував, що у Дніпрі загинуло четверо осіб, а 19 – дістали поранень.

Відомо, що 13 людей шпиталізували до медзакладів. Вони перебувають у стані середньої тяжкості. Втім, стан чотирьох чоловіків 23, 33, 44 та 52 років – важкий.

Читайте також на порталі "Коментарі" — Росія істотно змінила тактику ракетно-дронових атак, прагнучи завдавати максимальної шкоди навіть обмеженими засобами. Про це повідомляють аналітики Інституту вивчення війни, оцінюючи останні удари 4-5 травня.

Незважаючи на порівняно невелику кількість коштів, серія атак призвела до значних жертв. Ключовим елементом нової стратегії стало збільшення частки балістичних ракет, які складніше перехоплювати і завдають більш руйнівних ударів. За даними експертів, Москва використовує глобальний дефіцит ракет для систем Patriot, щоб підвищити ефективність своїх атак. Саме ці системи залишаються основним засобом перехоплення балістики в Україні.



