Много погибших и десятки раненых: в двух крупных городах РФ устроила настоящий террор

Накануне вечером, 5 мая, российские террористические войска ударили по Запорожье и Днепру. В областных центрах погибли гражданские жители, десятки человек получили травмы. Впрочем, количество жертв растет дальше.

Удар по Запорожью. Фото: Запорожская ОВА

Враг вечером атаковал Запорожье КАБами. Прицельно нанес удары по нескольким предприятиям и гражданской инфраструктуре, в частности, по жилым домам, СТО, автомойке и магазину. В Днепре враг атаковал предприятие.

В Запорожье в результате российского удара погибли 12 человек. Глава ОВА Иван Федоров сообщил, что по состоянию на утро до 43 выросло количество пострадавших в возрасте от 20 до 66 лет.

В больницах остается 18 раненых госпитализированы. Состояние четырех травмированных медики оценивают как тяжелое. В то же время 14 человек находятся в состоянии средней тяжести.

Глава Днепропетровской ОВА Александр Ганжа утром проинформировал, что в Днепре погибли четыре человека, а 19 – получили ранения.

Известно, что 13 человек госпитализировали в медучреждения. Они находятся в состоянии средней тяжести. Впрочем, состояние четырех мужчин 23, 33, 44 и 52 лет – тяжелое.

Читайте на портале "Комментарии" — Россия существенно изменила тактику ракетно-дроновых атак, стремясь наносить максимальный ущерб даже ограниченными средствами. Об этом сообщают аналитики Института изучения войны, оценивая последние удары 4-5 мая.

Несмотря на сравнительно небольшое количество средств, серия атак привела к значительным жертвам. Ключевым элементом новой стратегии стало увеличение доли баллистических ракет, которые сложнее перехватывать и наносят более разрушительные удары. По данным экспертов, Москва использует глобальный дефицит ракет для систем Patriot, чтобы повысить эффективность своих атак. Именно эти системы остаются основным средством перехвата баллистики в Украине.



