logo_ukra

BTC/USD

81467

ETH/USD

2369.14

USD/UAH

43.97

EUR/UAH

51.4

RU UA
lang

Мова

UA RU
youtube telegram
Політика
Бізнес
Світ
Суспільство
Здоров'я
Дозвілля
HI-tech
Спорт
Зірки
Чоловіки
Досьє
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Головна Новини Суспільство Війна з Росією У США попередили – РФ змінює тактику у війні: що це означає для мирного населення України
commentss НОВИНИ Всі новини

У США попередили – РФ змінює тактику у війні: що це означає для мирного населення України

Балістика та дрони у зв'язці: нова стратегія Кремля б'є по цивільних та виснажує ППО України

6 травня 2026, 07:45
Поділіться публікацією:
Автор:
avatar

Кравцев Сергей

Росія істотно змінила тактику ракетно-дронових атак, прагнучи завдавати максимальної шкоди навіть обмеженими засобами. Про це повідомляють аналітики Інституту вивчення війни, оцінюючи останні удари 4-5 травня.

У США попередили – РФ змінює тактику у війні: що це означає для мирного населення України

Ракетний удар по Україні. Фото: з відкритих джерел

Незважаючи на порівняно невелику кількість коштів, серія атак призвела до значних жертв. Ключовим елементом нової стратегії стало збільшення частки балістичних ракет, які складніше перехоплювати і завдають більш руйнівних ударів.

За даними експертів, Москва використовує глобальний дефіцит ракет для систем Patriot, щоб підвищити ефективність своїх атак. Саме ці системи залишаються основним засобом перехоплення балістики в Україні.

Одночасно російські сили активно застосовують далекобійні дрони. Їхнє завдання – не так завдати шкоди, як перевантажити та виснажити українську систему ППО перед основним ударом. Така "хвильова" тактика дозволяє підвищити ймовірність прориву ракет до цілей.

Ще одним нововведенням стали атаки, розтягнуті в часі: удари завдаються як уночі, так і вдень, що додатково вимотує оборону та знижує її ефективність.

Аналітики вважають, що Росія нарощує частоту комбінованих атак, прагнучи не лише руйнувати інфраструктуру, а й підготувати умови для майбутнього наступу у рамках кампанії весна-літо 2026 року.

При цьому основний удар припадає на громадянську інфраструктуру, що збільшує кількість жертв серед мирного населення. Нова тактика перетворює навіть обмежені атаки на інструмент системного тиску, де ключову роль відіграє не кількість, а розрахунок та витонченість.

Читайте також на порталі "Коментарі" — чому Путіну потрібен парад у Москві за будь-яку ціну: що категорично відмовляється розуміти Кремль.



Читайте Comments.ua в Google News
Якщо ви знайшли помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Джерело: https://understandingwar.org/research/russia-ukraine/russian-offensive-campaign-assessment-may-5-2026/
Теги:

Новини

Всі новини