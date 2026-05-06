В США предупредили – РФ меняет тактику в войне: что это значит для мирного населения Украины

Россия существенно изменила тактику ракетно-дроновых атак, стремясь наносить максимальный урон даже ограниченными средствами. Об этом сообщают аналитики Института изучения войны, оценивая последние удары 4-5 мая.

Несмотря на сравнительно небольшое количество задействованных средств, серия атак привела к значительным жертвам. Ключевым элементом новой стратегии стало увеличение доли баллистических ракет, которые сложнее перехватывать и которые наносят более разрушительные удары.

По данным экспертов, Москва использует глобальный дефицит ракет для систем Patriot, чтобы повысить эффективность своих атак. Именно эти системы остаются основным средством перехвата баллистики в Украине.

Одновременно российские силы активно применяют дальнобойные дроны. Их задача – не столько нанести урон, сколько перегрузить и истощить украинскую систему ПВО перед основным ударом. Такая "волновая" тактика позволяет повысить вероятность прорыва ракет к целям.

Еще одним нововведением стали атаки, растянутые во времени: удары наносятся как ночью, так и днем, что дополнительно изматывает оборону и снижает ее эффективность.

Аналитики считают, что Россия наращивает частоту комбинированных атак, стремясь не только разрушать инфраструктуру, но и подготовить условия для будущего наступления в рамках кампании весна-лето 2026 года.

При этом основной удар приходится по гражданской инфраструктуре, что увеличивает число жертв среди мирного населения. Новая тактика превращает даже ограниченные атаки в инструмент системного давления, где ключевую роль играет не количество, а расчет и изощренность.

