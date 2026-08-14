Азовське море змінюється до невпізнання: що почало відбуватися після російської окупації

Російська війна проти України може спричинити масштабні зміни екосистеми Азовського моря. Йдеться не лише про забруднення чи руйнування узбережжя: поступово змінюється сам видовий склад водойми, а традиційні для Азова види риби втрачають сприятливі умови для існування. Про це заявив керівник Центру вивчення окупації Петро Андрющенко.

Азовське море. Фото: з відкритих джерел

За його словами, нинішні процеси фактично свідчать про перехід Азовського моря до нового екологічного стану.

Одним із головних факторів стає зростання солоності води. Якщо до 2007 року середній показник становив близько 10 проміле, то нині він, за наведеними оцінками, досяг приблизно 15 проміле. У Таганрозькій затоці, де розташовані Новоазовськ і Маріуполь, солоність зросла більш ніж удвічі. Для порівняння, у Чорному морі цей показник становить близько 18 проміле.

Зміни вже впливають на рибні запаси. За російськими даними, запаси піленгаса за рік нібито зросли приблизно на 30%. Підвищення солоності створює для цього морського виду сприятливіші умови.

Водночас ситуація з тюлькою протилежна. Її запаси скорочуються, що пов’язують із маловоддям та зменшенням річкового стоку. Через це море продовжує засолюватися.

Андрющенко попереджає, що наслідки можуть бути значно масштабнішими. За його словами, несприятливі умови загрожують не лише тюльці, а й іншим видам, зокрема осетровим, білузі та судаку.

"Росія вбила Азовське море. Буквально", — заявив він.

У підсумку зміна солоності може повністю перебудувати екосистему, а разом із нею – і традиційне промислове рибальство регіону.

Також видання "Коментарі" повідомляло – в Азовському морі зникли всі російські кораблі: у ВМС назвали причину.



