Азовское море меняется до неузнаваемости: что начало происходить после русской оккупации

Российская война против Украины может повлечь за собой масштабные изменения экосистемы Азовского моря. Речь идет не только о загрязнении или разрушении побережья: постепенно меняется сам видовой состав водоема, а традиционные для Азова виды рыбы теряют благоприятные условия к существованию. Об этом заявил руководитель Центра изучения оккупации Петр Андрющенко.

Азовское море. Фото: из открытых источников

По его словам, нынешние процессы фактически свидетельствуют о переходе Азовского моря в новое экологическое состояние.

Одним из главных факторов становится рост солености воды. Если к 2007 году средний показатель составлял около 10 промилле, то сейчас он по приведенным оценкам достиг примерно 15 промилле. В Таганрогском заливе, где расположены Новоазовск и Мариуполь, соленость выросла более чем вдвое. Для сравнения, в Черном море этот показатель составляет около 18 промилле.

Изменения уже влияют на рыбные запасы. По российским данным, запасы пиленгаса за год якобы выросли примерно на 30%. Повышение солености создает для этого морского вида более благоприятные условия.

В то же время ситуация с тюлькой противоположна. Ее запасы сокращаются, что связывают с маловодием и уменьшением речного стока. Поэтому море продолжает засаливаться.

Андрющенко предупреждает, что последствия могут быть более масштабными. По его словам, неблагоприятные условия угрожают не только тюльцам, но и другим видам, в частности осетровым, белузе и судаку.

"Россия убила Азовское море. Буквально", – заявил он.

В результате изменение солености может полностью перестроить экосистему, а вместе с ней – и традиционное промысловое рыболовство региона.

Также издание "Комментарии" сообщало — в Азовском море исчезли все российские корабли: в ВМС назвали причину.



