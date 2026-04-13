«Азов» і ДШВ вперше в історії зробили новий важливий крок

1-й корпус НГУ "Азов" та 7-й корпус швидкого реагування Десантно-штурмових військ провели спільні штабні навчання, спрямовані на покращення взаємодії та управління військами.

Спільні навчання «Азов» і ДШВ

Офіцери обох корпусів відпрацьовували завдання з координації дій, планування операцій та застосування сучасних підходів до управління підрозділами.

Зокрема, під час навчань було опрацьовано синхронізацію дій з урахуванням суміжних зон відповідальності, спільне планування, моделювання бойових ситуацій (wargaming), а також принципи швидкого ухвалення рішень.

Окрему увагу приділили стандартам НАТО, зокрема процесам MDMP та IPB, які використовуються для ефективного управління бойовими діями.

Навчання провела команда Security Assistance Group Ukraine, що спеціалізується на підтримці безпекових ініціатив України.

За словами військових, такий формат дозволяє не лише обмінятися досвідом, а й налагодити тісну взаємодію між корпусами, що є критично важливим для майбутніх спільних операцій.

Воєнна кореспондентка Юлія Кирієнко зазначила, що саме синхронізація дій між підрозділами є ключовим фактором успіху на полі бою.

Вона також підкреслила, що особливо важливо проводити такі навчання навіть під час активної фази бойових дій, коли підрозділи одночасно виконують бойові завдання.

