logo

BTC/USD

71807

ETH/USD

2208.58

USD/UAH

43.44

EUR/UAH

50.75

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Досуг
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Война с Россией «Азов» и ДШВ впервые в истории сделали новый важный шаг
commentss НОВОСТИ Все новости

«Азов» и ДШВ впервые в истории сделали новый важный шаг

«Азов» и ДШВ провели совместные штабные учения для повышения координации на поле боя

13 апреля 2026, 19:16
Поделитесь публикацией:
Автор:
avatar

Ткачова Марія

1-й корпус НГУ "Азов" и 7-й корпус быстрого реагирования Десантно-штурмовых войск провели совместные штабные учения, направленные на улучшение взаимодействия и управления войсками.

Совместные учения «Азов» и ДШВ

Офицеры обоих корпусов отрабатывали задачи по координации действий, планированию операций и применению современных подходов к управлению подразделениями.

В частности, в ходе учебы была проработана синхронизация действий с учетом смежных зон ответственности, совместное планирование, моделирование боевых ситуаций (wargaming), а также принципы быстрого принятия решений.

Особое внимание было уделено стандартам НАТО, включая процессы MDMP и IPB, которые используются для эффективного управления боевыми действиями.

Обучение провела команда Security Assistance Group Ukraine , специализирующаяся на поддержке инициатив безопасности Украины.

По словам военных, такой формат позволяет не только обменяться опытом, но и наладить тесное взаимодействие между корпусами, что критически важно для будущих совместных операций.

Военная корреспондентка Юлия Кириенко отметила, что именно синхронизация действий между подразделениями является ключевым фактором успеха в поле боя.

Она также подчеркнула, что особенно важно проводить такие учения даже во время активной фазы боевых действий, когда подразделения одновременно выполняют боевые задания.

Напомним, ранее портал "Комментарии" сообщал о том, что Спецподразделение ГУР МО Украины "Артан" вместе с другими подразделениями разведки и Силами обороны проводит активные наступательные действия в районе Степногорска Запорожской области.



Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://t.me/kyriienko_press/1755
Теги:

Новости

Все новости