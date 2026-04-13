«Азов» и ДШВ впервые в истории сделали новый важный шаг

1-й корпус НГУ "Азов" и 7-й корпус быстрого реагирования Десантно-штурмовых войск провели совместные штабные учения, направленные на улучшение взаимодействия и управления войсками.

Совместные учения «Азов» и ДШВ

Офицеры обоих корпусов отрабатывали задачи по координации действий, планированию операций и применению современных подходов к управлению подразделениями.

В частности, в ходе учебы была проработана синхронизация действий с учетом смежных зон ответственности, совместное планирование, моделирование боевых ситуаций (wargaming), а также принципы быстрого принятия решений.

Особое внимание было уделено стандартам НАТО, включая процессы MDMP и IPB, которые используются для эффективного управления боевыми действиями.

Обучение провела команда Security Assistance Group Ukraine , специализирующаяся на поддержке инициатив безопасности Украины.

По словам военных, такой формат позволяет не только обменяться опытом, но и наладить тесное взаимодействие между корпусами, что критически важно для будущих совместных операций.

Военная корреспондентка Юлия Кириенко отметила, что именно синхронизация действий между подразделениями является ключевым фактором успеха в поле боя.

Она также подчеркнула, что особенно важно проводить такие учения даже во время активной фазы боевых действий, когда подразделения одновременно выполняют боевые задания.

