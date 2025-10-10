Україна в кордонах 1991 року вже ніколи не буде. Таку заяву зробив зрадник та втікач Микола Азаров в інтерв'ю російським пропагандистам.

Микола Азаров (фото з відкритих джерел)

В Азарова спитали, яким може бути територіальне вирішення питання щодо України і чи стане Одеса російським містом. Азаров сказав: "Я не хочу загадувати. [Є] багато факторів, від яких залежить вирішення цього питання". Але за його словами, Україна ніколи вже не юуде як колись. І нібито це та реальність, з якої повинен виходити кожен український політик.

"Знаю одне, що Україна колишньою не буде ніколи. Ось це я знаю напевно. Це реальність, на яку будь-якому українському політику потрібно ставати і виходити не з того, що колись щось було",- сказав він.

Також він повтори заяви з методички Кремля та назвав Революції Гідності у 2014 державним переворотом.

"Тому що: а навіщо ви робили державний переворот? Якби не було державного перевороту, Україна була б у кордонах 1991 року, але ви його зробили. Ви здійснили військовий конфлікт. Значить, треба ставати на сьогоднішні реалії", — зазначив зрадник Азаров.

Нагадаємо, що "Коментарі" писали про те, що дефолт в Україні стався, і це вже навіть не приховується, заявив в інтерв'ю ТАСС колишній прем'єр-міністр, та соратник Януковича, яки втік до Росії після Революції Гідності, Микола Азаров. Після виступу Януковича, російська пропаганда дістала і з закутків ще одного зрадника-втікача Миколу Азарова, який заявив, що нібито дефолт в Україні вже стався, Азаров підкреслив, що "це ніхто не приховує".

"Вже кілька дефолтів було оголошено. Тобто Україна відмовилася платити за своїми зобов'язаннями: наставали терміни платежу, а платежів не було, — зазначив він. — Але з урахуванням того, що на Україну зараз існує величезний приплив валюти, ресурсів, це, по-перше, пряма допомога, кредити, нарешті, перерахування, перекази співвітчизників, сім'ї яких залишилися в Україні, [а вони] працюють за кордоном, — тобто якщо все підсумувати, та там, наприклад, перекази — це майже €20 млрд, допомога — майже €55 млрд, то це дозволяє виконувати Україні всі зобов'язання, які вона має перед Міжнародним валютним фондом і так далі". "А технічний дефолт, тобто затримка платежу, оголошення нездатності платити, вже фактично були", — сказав Азаров.

