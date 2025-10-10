Втікач Азаров заявив про дефолт в Україні

Рубрики
Лиля Воробьева
Дефолт в Україні стався, і це вже навіть не приховується, заявив в інтерв'ю ТАСС колишній прем'єр-міністр, та соратник Януковича, яки втік до Росії після Революції Гідності, Микола Азаров.
Микола Азаров (фото з відкритих джерел)
Після виступу Януковича, російська пропаганда дістала і з закутків ще одного зрадника-втікача Миколу Азарова, який заявив, що нібито дефолт в Україні вже стався, Азаров підкреслив, що "це ніхто не приховує".
Нагадаємо, що "Коментарі" писали про те. що Міністерство фінансів України прогнозує високі витрати на оборону наступного року. Є кілька варіантів де знайти гроші. Таку заяву зробив міністр фінансів Сергій Марченко.
За його словами, тож треба дуже виважено підійти до планування наступного бюджету. Сергій Марченко зазначив, що Мінфін вже має кілька варіантів, і всі вони передбачають більший дефіцит, ніж ми зобов'язалися за програмою МВФ. Це означає, що українцям потрібно знайти нові джерела фінансування, або ризикувати дуже жорсткою посадкою для нашої економіки, а це вже поставить під загрозу нинішню стабільність.