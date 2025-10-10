logo_ukra

Втікач Азаров заявив про дефолт в Україні

Микола Азаров, який втік до Росії, знову взявся робити прогнози щодо України

10 жовтня 2025, 20:20
Дефолт в Україні стався, і це вже навіть не приховується, заявив в інтерв'ю  ТАСС колишній прем'єр-міністр, та соратник Януковича, яки втік до Росії після Революції Гідності, Микола Азаров.

Втікач Азаров заявив про дефолт в Україні

Микола Азаров (фото з відкритих джерел)

Після виступу Януковича, російська пропаганда дістала і з закутків ще одного зрадника-втікача Миколу Азарова, який заявив, що нібито дефолт в Україні вже стався, Азаров підкреслив, що "це ніхто не приховує".

"Вже кілька дефолтів було оголошено. Тобто Україна відмовилася платити за своїми зобов'язаннями: наставали терміни платежу, а платежів не було, — зазначив він. — Але з урахуванням того, що на Україну зараз існує величезний приплив валюти, ресурсів, це, по-перше, пряма допомога, кредити, нарешті, перерахування, перекази співвітчизників, сім'ї яких залишилися в Україні, [а вони] працюють за кордоном, — тобто якщо все підсумувати, та там, наприклад, перекази — це майже €20 млрд, допомога — майже €55 млрд, то це дозволяє виконувати Україні всі зобов'язання, які вона має перед Міжнародним валютним фондом і так далі". "А технічний дефолт, тобто затримка платежу, оголошення нездатності платити, вже фактично були", — сказав Азаров.

 Нагадаємо, що "Коментарі" писали про те. що Міністерство фінансів України прогнозує високі витрати на оборону наступного року. Є кілька варіантів де знайти гроші. Таку заяву зробив міністр фінансів Сергій Марченко.

 "Незважаючи на розмови про можливі мирні переговори, ми не бачимо надійних ознак того, що бюджет наступного року буде вільним від суттєвих військових видатків", — сказав міністр.

За його словами, тож треба дуже виважено підійти до планування наступного бюджету. Сергій Марченко зазначив, що Мінфін вже має кілька варіантів, і всі вони передбачають більший дефіцит, ніж ми зобов'язалися за програмою МВФ. Це означає, що українцям потрібно знайти нові джерела фінансування, або ризикувати дуже жорсткою посадкою для нашої економіки, а це вже поставить під загрозу нинішню стабільність.
 



Джерело: https://tass.ru/ekonomika/25311785
