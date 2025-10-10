Рубрики
Лиля Воробьева
Дефолт в Украине произошел, и это уже даже не скрывается, заявил в интервью ТАСС бывший премьер-министр, и сбежавший в Россию после Революции Достоинства соратник Януковича Николай Азаров.
Николай Азаров (фото из открытых источников)
После выступления Януковича, российская пропаганда достала и из закоулков еще одного предателя-беглеца Николая Азарова, который заявил, что якобы дефолт в Украине уже произошел, Азаров подчеркнул, что "это никто не скрывает".
Напомним, что "Комментарии" писали о том. что Министерство финансов Украины прогнозирует высокие расходы на оборону в следующем году. Есть несколько вариантов, где найти деньги. Такое заявление сделал министр финансов Сергей Марченко.
По его словам, нужно очень взвешенно подойти к планированию следующего бюджета. Сергей Марченко отметил, что у Минфина уже есть несколько вариантов, и все они предполагают больший дефицит, чем мы обязались по программе МВФ. Это значит, что украинцам нужно найти новые источники финансирования или рисковать очень жесткой посадкой для нашей экономики, а это уже поставит под угрозу нынешнюю стабильность.