Беглец Азаров заявил о дефолте в Украине

Дефолт в Украине произошел, и это уже даже не скрывается, заявил в интервью ТАСС бывший премьер-министр, и сбежавший в Россию после Революции Достоинства соратник Януковича Николай Азаров.

Николай Азаров (фото из открытых источников)

После выступления Януковича, российская пропаганда достала и из закоулков еще одного предателя-беглеца Николая Азарова, который заявил, что якобы дефолт в Украине уже произошел, Азаров подчеркнул, что "это никто не скрывает".

"Уже несколько дефолтов было объявлено. То есть Украина отказалась платить по своим обязательствам: наступали сроки платежа, а платежей не было, — отметил он. — Но с учетом того, что на Украину сейчас существует огромный приток валюты, ресурсов, это, во-первых, прямая помощь, кредиты, наконец, перечисление, перечисление за рубежом, — то есть если все подытожить, и там, например, переводы — это почти €20 млрд, помощь — почти €55 млрд, то это позволяет выполнять Украине все обязательства, которые она имеет перед Международным валютным фондом и так далее".

Напомним, что "Комментарии" писали о том. что Министерство финансов Украины прогнозирует высокие расходы на оборону в следующем году. Есть несколько вариантов, где найти деньги. Такое заявление сделал министр финансов Сергей Марченко.

"Несмотря на разговоры о возможных мирных переговорах, мы не видим надежных признаков того, что бюджет в следующем году будет свободен от существенных военных расходов", — сказал министр.

По его словам, нужно очень взвешенно подойти к планированию следующего бюджета. Сергей Марченко отметил, что у Минфина уже есть несколько вариантов, и все они предполагают больший дефицит, чем мы обязались по программе МВФ. Это значит, что украинцам нужно найти новые источники финансирования или рисковать очень жесткой посадкой для нашей экономики, а это уже поставит под угрозу нынешнюю стабильность.

