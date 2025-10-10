Украина в границах 1991 уже никогда не будет. Такое заявление сделал предатель и беглец Николай Азаров в интервью российским пропагандистам.

Николай Азаров (фото из открытых источников)

У Азарова спросили, каким может быть территориальное решение вопроса по Украине и станет ли Одесса российским городом. Азаров сказал: "Я не хочу загадывать. [Есть] много факторов, от которых зависит решение этого вопроса". Но по его словам, Украина никогда уже не иуде как прежде. И вроде бы это та реальность, из которой должен исходить каждый украинский политик.

"Знаю одно, что Украина бывшей не будет никогда. Вот это я знаю наверняка. Это реальность, на которую любому украинскому политику нужно становиться и исходить не из того, что когда-то было", — сказал он.

Также он повторил заявления по методике Кремля и назвал Революции Достоинства в 2014 государственным переворотом.

"Потому что: а зачем вы совершали государственный переворот? Если бы не было государственного переворота, Украина была бы в границах 1991 года, но вы его сделали. Вы совершили военный конфликт. Значит, нужно становиться на сегодняшние реалии", — отметил предатель Азаров.

Напомним, что "Комментарии" писали о том, что дефолт в Украине произошел, и это уже даже не скрывается, заявил в интервью ТАСС бывший премьер-министр, и сбежавший в Россию после Революции Достоинства соратник Януковича Николай Азаров. После выступления Януковича, российская пропаганда достала и из закоулков еще одного предателя-беглеца Николая Азарова, который заявил, что якобы дефолт в Украине уже произошел, Азаров подчеркнул, что "это никто не скрывает".

"Уже несколько дефолтов было объявлено. То есть Украина отказалась платить по своим обязательствам: наступали сроки платежа, а платежей не было, — отметил он. — Но с учетом того, что на Украину сейчас существует огромный приток валюты, ресурсов, это, во-первых, прямая помощь, кредиты, наконец, перечисление, перечисление за границей, — то есть если все подытожить, и там, например, переводы — это почти €20 млрд, помощь — почти €55 млрд, то это позволяет выполнять Украине все обязательства, которые она имеет перед Международным валютным фондом и так далее". "А технический дефолт, то есть задержка платежа, объявление неспособности платить уже фактически были", — сказал Азаров.

