Авіабомбардування Краматорська: є загиблі та поранені

Ранкові обстріли Донеччини призвели до нових жертв та руйнувань серед мирного населення. Під масованим ударом російських військ опинився один із населених пунктів Краматорської громади.

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"Щонайменше 1 людина загинула і 10 поранені внаслідок ударів по Краматорській громаді", — повідомив очільник Донецької обласної військової адміністрації Вадим Філашкін.

За інформацією посадовця, на початку доби загарбники здійснили чотири атаки по території селища Ясногірка. До лікарні з травмами різного ступеня важкості потрапили мирні жителі, серед яких опинилася і 13-річна дівчина.

Наразі на місцях влучань розгорнуто роботу екстрених та профільних служб, які надають допомогу потерпілим. Точні дані про масштаби пошкоджень інфраструктури та остаточну кількість жертв наразі з'ясовуються.

"Росіяни знову б'ють по цивільних — і знову страждають діти", — підкреслив керівник ОВА, звернувшись до батьків із нагадуванням про їхню відповідальність за безпеку малечі поруч із зоною бойових дій.

Філашкін окремо наголосив, що в межах усієї громади продовжує діяти обов'язковий та примусовий вивіз родин із дітьми. Він закликав людей не нехтувати цим механізмом, адже евакуація є єдиним реальним шансом зберегти життя підростаючого покоління.

Нагадаємо, портал "Коментарі" писав, що на Донеччині ухвалили рішення суттєво розширити територію, де діє примусова евакуація родин із неповнолітніми дітьми. Відтепер ці безпекові заходи розповсюджуються на абсолютно всі населені пункти двох великих громад — Краматорської та Слов’янської.