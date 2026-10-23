Примусова евакуація: у цих містах вже давно неможливо жити

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Недилько Ксения
На Донеччині ухвалили рішення суттєво розширити територію, де діє примусова евакуація родин із неповнолітніми дітьми. Відтепер ці безпекові заходи розповсюджуються на абсолютно всі населені пункти двох великих громад — Краматорської та Слов’янської.
Фото: колаж порталу "Коментарі"
Про серйозні зміни в організації безпеки цивільного населення повідомив очільник Донецької обласної військової адміністрації Вадим Філашкін. Він підкреслив, що загроза для мирних мешканців зростає щодня.
Посадовець окремо закликав дорослих усвідомити всю відповідальність за життя малечі та оперативно зреагувати на загрозу.
Він також запевнив, що процес виїзду повністю забезпечений державою. До транспортування людей залучили спеціалізовані евакуаційні загони Національної поліції та ДСНС. Одразу після того, як родини дістануться транзитного хабу, їм нададуть усебічне сприяння та допомогу з подальшим розселенням у більш безпечних регіонах України.
Нагадаємо, портал "Коментарі" писав, що з 1 листопада в області ввели довгу комендантську годину.