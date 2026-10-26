Авиабомбардировки Краматорска: есть погибшие и раненые

Утренные обстрелы Донбасса привели к новым жертвам и разрушениям среди мирного населения. Под массированным ударом русских войск оказался один из населенных пунктов Краматорского общества.

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"По меньшей мере, 1 человек погиб и 10 ранены в результате ударов по Краматорской громаде", — сообщил глава Донецкой областной военной администрации Вадим Филашкин.

По информации чиновника, в начале суток захватчики совершили четыре атаки по территории поселка Ясногорка. В больницу с травмами разной степени тяжести попали мирные жители, среди которых оказалась и 13-летняя девочка.

В настоящее время на местах попадания развернута работа экстренных и профильных служб, оказывающих помощь пострадавшим. Точные данные о масштабах повреждений инфраструктуры и окончательном количестве жертв выясняются.

"Россияне снова бьют по гражданским — и снова страдают дети", — подчеркнул руководитель ОВА, обратившись к родителям с напоминанием об их ответственности за безопасность малышей рядом с зоной боевых действий.

Филашкин особо подчеркнул, что в рамках всего общества продолжает действовать обязательный и принудительный вывоз семей с детьми. Он призвал людей не пренебрегать этим механизмом, ведь эвакуация является единственным реальным шансом сохранить жизнь подрастающего поколения.

Напомним, портал "Комментарии" писал , что в Донецкой области приняли решение существенно расширить территорию, где действует принудительная эвакуация семей с несовершеннолетними детьми. Отныне эти меры безопасности распространяются на абсолютно все населенные пункты двух крупных громад — Краматорской и Славянской.