Атакований останній великий "бензиновий" НПЗ у Росії: деталі

Сили спеціальних операцій України повідомили про чергову успішну далекобійну операцію на території Росії. У ніч проти 14 липня українські безпілотники атакували один із найбільших нафтопереробних та нафтохімічних комплексів РФ – підприємство "Газпром нафтохім Салават", розташоване в Башкортостані.

Атака на Газпром нафтохім Салават. Фото: з відкритих джерел

Як зазначили у ССО, об'єкт знаходиться приблизно за 1500 кілометрів від українського кордону. Незважаючи на значну відстань, ударні безпілотники змогли досягти цілей та вразити важливі елементи виробничої інфраструктури.

За попередньою інформацією, внаслідок атаки пошкоджено встановлення первинної переробки нафти АВТ-6, а також низку інших технологічних об'єктів підприємства. Саме цей комплекс вважається одним із ключових виробників палива та нафтохімічної продукції в Росії.

Особливістю операції стала участь підпільного руху "Чорна іскра", який діє безпосередньо на території РФ та сприяє українським силам.

У ССО наголосили, що "Газпром нафтохім Салават" залишався останнім великим російським виробником бензину, який до цього моменту не зазнав ударів цього року.

Українські військові заявили, що продовжують реалізовувати стратегію дальнобійного впливу щодо об'єктів, які забезпечують російський військово-промисловий комплекс та економіку. Такі операції спрямовані на зниження можливостей Росії вести затяжну війну проти України.

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